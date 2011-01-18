18 میلیارد نخ سیگار در کشور قاچاق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مصطفی کربلایی در نخستین کارگاه آموزشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دخانی در همدان با اشاره به قاچاق سالانه 18 هزار نخ سیگار اظهار داشت: با کنترل بیشتر و دقیق تر می توان قاچاق کالا را از 35 درصد در کشور به کمتر از 10 درصد رساند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر سیگارهای وارداتی به کشور از کشورهای چین، تایلند و کشورهای حوزه خلیج فارس وارد می شوند، افزود: سیگارهای قاچاق به علت نامرغوبی، بدترین نوع سیگارها هستند و موجب بروز بسیاری از بیماری ها می شوند.

کربلایی با بیان اینکه در 9 ماه امسال میزان کشفیات کالای دخانی در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 55 درصد افزایش داشته است، گفت: با وجود جلوگیری از ورود سیگار قاچاق به کشور این امر در برخی از مبادی ورودی همچنان انجام می‌شود که سعی شده با مبارزه جدی با قاچاقچیان جلوی این امر گرفته شود.

رئیس اداره مبارزه با قاچاق شرکت دخانیات مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان دانه‌درشت را در این زمینه یادآور شد و اظهار داشت: در مناطق مرزی با هوشیاری نیروهای مرز‌بانی و پلیس امنیتی سعی شده جلوی چنین قاچاقی را گرفته شود تا دولت بیش از این در این عرصه متضرر نشود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان نیز در این نشست میزان مصرف کالاهای دخانی این استان را بیش از یک میلیارد نخ سیگار اعلام کرد و گفت: حدود 300 میلیون نخ آن از طریق قاچاق وارد این استان می شود.

رضا سعیدی افزود: این کارگاه با هدف بالا بردن اطلاعات بازرسان و ماموران نیروی انتظامی در نحوه برخورد با شناسایی قاچاق کالا و سیگارهای قاچاق برگزار شده است.