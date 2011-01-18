لزوم استفاده از سند چشم انداز در جهت توسعه علمی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار معاونان و مدیران پژوهشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور تحقیقات را موتور پیشرفت واقعی جوامع بشری خواند و خطاب به مسئولان پژوهشی دانشگاه آزاد گفت: با توجه به آمارها و ارقام ارائه شده در این دانشگاه امید به پیشرفت علمی و کیفی کشور روزبه‌روز افزایش می‌یابد و این مایه افتخار ملت ماست.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مبنای دین اسلام و مکتب تشیع را کسب علم و دانش خواند و با مرور تاریخ توسعه علمی مسلمین و ایرانیان گفت: ما به‌عنوان مسلمان و ایرانی موظفیم در قافله علم و تمدن در جایگاه مناسب‌تری نسبت به حال حاضر قرار بگیریم.

رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی مسابقه علم و دانش در جهان کنونی را بسیار سخت و تنگاتنگ خواند و تأکید کرد: ما اگر بتوانیم جایگاه علمی و توسعه‌ای خود را در دنیا نسبت به حال حاضر ارتقا بدهیم، می‌توانیم مدعی اسلامی بودن باشیم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری سراسر تعالیم اسلام و قرآن را عرصه کسب دانش و مبارزه با جهل دانست و تصریح کرد: مبنای عظمت بشر در برابر سایر موجودات عالم امتیاز علمی اوست تا جایی که فرشتگان ملزم به سجده به انسان شده‌اند.

آیت‌الله هاشمی اعداد و ارقام پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی را مایه مباهات جامعه علمی و مردم کشورمان خواند و تأکید کرد: در حال حاضر کمتر محقق و ناظر خارجی است که به عظمت این مرکز بزرگ علمی در کشور، منطقه و حتی جهان اذعان نداشته باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه هیچ کار بزرگ و تاریخ‌سازی به دور از مانع و مشکل و غرض‌ورزی حسودان نبوده، تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با لطف خداوند و عنایت امام راحل و زحمات مدیران و مردم شکل گرفته و قطعاً روزبه‌روز ماندنی‌تر و مستحکم‌تر خواهد شد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی جایگاه و خدمات این مرکز بزرگ علمی را ناشناخته و مظلوم دانست و گفت: هم باید تلاش کنیم با بالا بردن کیفیت آموزشی و پژوهش و نیز گسترش ارتباط دانشگاه آزاد با مراکز علمی معتبر دنیا و نیز معرفی جایگاه آن نزد دانشمندان و محققان جهان این یادگار امام راحل را از مظلومیت خارج و حق اساتید، دانشجویان و دانشمندان کشور را ادا نماییم.

رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، تفویض اختیارات به هیأت امنای استانی دانشگاه را کاری خداپسندانه و ضروری دانست و تأکید کرد: همه اسناد بالادستی اعم از سند چشم‌انداز، برنامه‌های پنج ساله، نقشه جامع علمی کشور زمینه توسعه علمی و پژوهشی کشور را فراهم نموده و ما باید از این فرصت‌ها به صورت جدی استفاده کنیم.

در ابتدای این دیدار دکتر رهنما معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی از وضعیت پژوهش و تحقیقات در این دانشگاه ارائه کرد و گفت: همه چیز در دانشگاه آزاد اسلامی برای ورود به دهه چهارم فعالیت دانشگاه آزاد و رقابت‌پذیری آن در سطح دنیا فراهم است.

در ادامه جلسه دکتر میرزاده دبیر و عضو هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: میزان تولید علمی ایران در سال 2010 میلادی معادل یک درصد تولید جهانی علم بوده است و در حدود 20 درصد تولید جهانی علم ایران سهم دانشگاه آزاد اسلامی است.

ایشان با توجه به اینکه برای به دست آمدن یک امتیاز پژوهشی براساس شاخص‌های چهارگانه شامل تعداد پژوهشگران، تعداد مقالات نمایه شده، تعداد کتاب‌ها و تعداد اختراعات ثبت شده در دانشگاه آزاد اسلامی به‌طور متوسط 108 میلیون ریال هزینه شده و برای همان یک امتیاز مذکور در سیستم دولتی خیلی بیشتر هزینه شده است، تأکید کرد: هزینه پژوهشی در دانشگاه آزاد یک هفتم هزینه‌های پژوهشی بخش دولتی بوده است.

دکتر میرزاده افزود: با توجه به اینکه برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1389 تا 1393 و همچنین برنامه استراتژیک دانشگاه تا افق 1404 در دست تهیه و در دستور کار هیأت مؤسس قرار دارد گفت: تا پایان سال 1393 تنها دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 11750 مقاله با نمایه ISI و تا افق 1404 بیش از 46 هزار مقاله با نمایه ISI به چاپ خواهد رساند که معادل با 5/2 درصد تولید جهانی علم در افق 1404 خواهد بود و در این افق هر پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی حداقل یک مقاله با نمایه بین‌المللی ISI و یا یک مقاله ISC به چاپ خواهد رساند.

در این دیدار همچنین دکتر جاسبی برنامه‌های اساسی آینده دانشگاه آزاد را تغییر ساختار و تفویض اختیار به هیأت‌های امنای استانی، ایجاد شبکه واحدهای علوم و تحقیقات و نیز ایجاد مرکز «فناوری‌های نو» در سطح کشور خواند و گفت: دهه چهارم فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی، دهه رقابت با مراکز بزرگ و معتبر علمی دنیا تعریف شده که با یاری خداوند و تلاش و کوشش مدیران و اساتید و پژوهشگران این دانشگاه قابل تحقق است.

گفتنی است براساس نقشه جامع سند علمی کشور تا افق 1404 در کل کشور باید 75 هزار مقاله ISI تولید و در دانشگاه آزاد 46 هزار مقاله با نمایه بین‌المللی ISI تولید خواهد شد.