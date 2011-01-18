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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۵۵

گزارش تمرین آبی‌پوشان/

آبی‌پوشان با برف‌بازی آماده تمرین شدند/ حضور "پدر زن" و تنها یک تماشاگر

آبی‌پوشان با برف‌بازی آماده تمرین شدند/ حضور "پدر زن" و تنها یک تماشاگر

در غیاب دو بازیکن تیم فوتبال استقلال دیگر بازیکنان این تیم با برف بازی خود را آماده جلسه تمرینی امروز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز سه شنبه تیم فوتبال استقلال در زمین صنایع دفاع برگزار شد و فرهاد مجیدی و مجتبی جباری تنها بازیکنان غایب در این تمرین بودند.

* آبی‎پوشانی که برای شرکت در جلسه تمرینی به زمین صنایع دفاع رفته بودند پیش از شروع تمرین برای دقایقی برف بازی کردند.

* آرش برهانی در تمرین امروز تنها دور زمین دوید و 20 دقیقه زودتر از دیگر بازیکنان محل تمرین را ترک کرد.

* تمرین امروز آبی‌پوشان با حضور تنها یک تماشاگر برگزار شد. این در حالیست که "یورگن گده" برای نخستین بار در تهران مراحل آماده سازی آبی‌پوشان را همراه مظلومی و دستیارانش زیر نظر گرفت.

* تمرینات امروز آبی‌پوشان یک میهمان ویژه هم داشت. پدرخانم "آندره لوئیز"، بازیکن برزیلی استقلال چهره ویژه امروز در تمرین این تیم بود.

* دویدن دور زمین، انجام بازی آقا وسط و مرور کارهای تاکتیکی برنامه‌هایی بودند که در جلسه تمرینی تیم استقلال انجام شد.

جلسه تمرینی عصر تیم استقلال ساعت 16:45 به پایان رسید. این تیم ساعت 10:30 فردا چهارشنبه در مجموعه ورزشی انقلاب تمرین می‌کند و جلسه تمرینی عصر را هم ساعت 15:30 در زمین صنایع و دفاع برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 1235263

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