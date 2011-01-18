به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز سه شنبه تیم فوتبال استقلال در زمین صنایع دفاع برگزار شد و فرهاد مجیدی و مجتبی جباری تنها بازیکنان غایب در این تمرین بودند.

* آبی‎پوشانی که برای شرکت در جلسه تمرینی به زمین صنایع دفاع رفته بودند پیش از شروع تمرین برای دقایقی برف بازی کردند.

* آرش برهانی در تمرین امروز تنها دور زمین دوید و 20 دقیقه زودتر از دیگر بازیکنان محل تمرین را ترک کرد.

* تمرین امروز آبی‌پوشان با حضور تنها یک تماشاگر برگزار شد. این در حالیست که "یورگن گده" برای نخستین بار در تهران مراحل آماده سازی آبی‌پوشان را همراه مظلومی و دستیارانش زیر نظر گرفت.

* تمرینات امروز آبی‌پوشان یک میهمان ویژه هم داشت. پدرخانم "آندره لوئیز"، بازیکن برزیلی استقلال چهره ویژه امروز در تمرین این تیم بود.

* دویدن دور زمین، انجام بازی آقا وسط و مرور کارهای تاکتیکی برنامه‌هایی بودند که در جلسه تمرینی تیم استقلال انجام شد.

جلسه تمرینی عصر تیم استقلال ساعت 16:45 به پایان رسید. این تیم ساعت 10:30 فردا چهارشنبه در مجموعه ورزشی انقلاب تمرین می‌کند و جلسه تمرینی عصر را هم ساعت 15:30 در زمین صنایع و دفاع برگزار خواهد کرد.