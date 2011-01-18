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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۱۱

طرح ملی دانش آموزی نجات آب در همدان اجرا می شود

طرح ملی دانش آموزی نجات آب در همدان اجرا می شود

همدان - خبرگزاری مهر: سرپرست شرکت آب منطقه ای استان همدان از اجری طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) با مشارکت آموزش و پرورش در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، صفر علی کمندانی در این خصوص افزود: این طرح ملی با مشارکت معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و شرکت مدیریت منابع آب ایران در همه مدارس راهنمایی تحصیلی استانهای تهران، خراسان رضوی، فارس، یزد، آذربایجان شرقی، گلستان و همدان اجرا می شود.

وی اضافه کرد: این طرح با هدف آگاه سازی دانش آموزان پایه مقطع راهنمایی در مورد آموزه های دینی درخصوص مصرف و جلوگیری از اسراف آب و آگاه سازی آنان درخصوص منابع و مصارف آب اجرا می شود.

کمندانی حفاظت کمی و کیفی آب، حساس سازی دانش آموزان مقطع راهنمایی و خانواده های آنان و آموزش راهکارهای مصرف بهینه آب را از دیگر اهداف اجرای این طرح ملی عنوان کرد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه، برای راهبری و پیگیری اهداف این طرح، ستاد مشترک عالی با عضویت مدیران ارشد و نمایندگانی از دو طرف و مشاورعلمی طرح در معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تشکیل خواهد شد.

کمندانی پوشش کامل تهیه و تدوین ابعاد علمی و تخصصی طرح و پرداخت هزینه های اجرای آن توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران را از مهمترین زمینه های اجرایی این طرح عنوان کرد و گفت: تشکیل ستادهای مشترک در استان های هدف طرح و بهره گیری از همه زیرساخت های رسانه ای دو طرف برای اطلاع رسانی نیز از دیگر اهداف این طرح است.

کد مطلب 1235264

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