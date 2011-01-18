ساخت و سازهای غرب تبریز آلودگی هوای این کلانشهر را تشدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، امیر شاهرخ حسنعلی زاده ظهر سه شنبه در کارگروه هوای پاک استان افزود: اغلب سیستمهای جوی استان از طرف غرب یا جنوب غربی تبریز وارد این شهر می شود بنابراین وضعیت آلایندگی کارخانه های موجود در این منطقه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهارداشت: یافته های علمی نشان می دهد نیروگاه تبریز یکی از عوامل اصلی آلاینده هوای تبریز و کاهش بارندگی در این کلانشهر می باشد.

وی خاطرنشان کرد: ساخت و ساز های صورت گرفته در چند سال گذشته در غرب تبریز عملا ورودی هوای تبریز را مسدود کرده است.

حسنعلی زاده از اداره کل محیط زیست استان خواست، شرایطی را ایجاد کند که اطلاعات وضعیت آلودگی هوای تبریز به طور مستقیم به دست کارشناسان اداره کل هواشناسی استان برسد تا آنها با توجه به وارونگی هوا یا سایر وضعیت هواشناسی در خصوص احتمال خطر به مسوولان استانی اطلاع رسانی کنند.

همچنین مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در این جلسه گفت: تا شعاع پنج کیلومتری مرکز شهر تبریز 66 درصد از آلودگی ها مربوط به حمل و نقل ، 11.33 درصد آن مربوط به صنعت و 23درصد مربوط به واحدهای تجاری و خانگی است.

بیوک رییسی افزود: 75 درصد از صنایع استان استانداردهای زیست محیطی را رعایت می کنند و حدود 50 درصد خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل عمومی حذف شده اند.

وی اظهارداشت: طی 9 ماهه سال جاری هوای شهر تبریز حدود 30بار در وضعیت هشدار به جهت پارامترهای مونوکسید کربن و ذرات معلق قرار گرفته است.

وی تصویب طرح جامع کاهش آلودگی شهر تبریز را ازجمله اقدامات اساسی برای کاهش آلاینده های هوای این شهر دانست.

همچنین فرهنگسازی و اطلاع رسانی در جهت کاهش آلاینده های هوا توسط اداره کل محیط زیست، توسعه درختکاری در اراضی موجود و اطراف شهر توسط شهرداری، سازمان پارکها و فضای سبز، جایگزینی سوخت بهینه به جای مازوت و گازوئیل برای صنایع توسط سازمان صنایع، تسریع در فاضلاب شهری و روان سازی ترافیک با توسعه حمل و نقل عمومی از مصوبات این جلسه بود.