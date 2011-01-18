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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۰۷

سیل استرالیا راهی جنوب این کشور شد

سیل استرالیا راهی جنوب این کشور شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: سیل شمال شرق استرالیا که باعث مرگ شهروندان این کشور شده است راهی جنوب این کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه های استرالیا، این سیل بیش از یکهزار و 400 خانه را زیر اب برد و بیش از 3 هزار تن مجبور به ترک خانه های خود شدند.

 با بارش شدید باران و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها مردم با قرار دادن گونیهای حاوی شن تلاش کردند تا از نفوذ آب به منازل خود جلوگیری کنند.

منطقه ویکتوریا که دو سال پیش دچار آتش سوزی شده بود اکنون شاهد سیل بزرگی است که در یکصد سال اخیر در این منطقه بی سابقه بوده است.

ایالت کوئینزلند استرالیا شاهد عقب نشینی  آب می باشد و مردم و دولت تلاش فراوانی برای پاکسازی منطقه از خرابیهای سیل در حال انجام  هستند.

کارشناسان هواشناسی علت بارندگیهای شدید در استرالیا را پدیده ی آب و هوایی موسوم به "لانینا" می دانند.

کد مطلب 1235271

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