اختصاص بخشی از فعالیتهای هلال احمر به مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فقیه عصر سه شنبه در نخستین همایش سازمانهای مردم نهادفعال در حوزه کاهش موادمخدر کشورهای عضو اکو با بیان اینکه کشورها برای رسیدن به توسعه پایدار به انسان سالم نیاز دارند گفت: اعتیاد مهمترین عاملی است که می تواند سدی در برابر پیشرفت جامعه باشد.

وی افزود: جوانان مهمترین هدف سوداگران مواد مخدر هستند در حالی که می توان از پتانسیل جوانی برای کاهش تقاضا، پیشگیری و درمان استفاده کنیم و تشکلهای داوطلبانه و خیرخواهانه نه تنها باعث می شود که جوانان درگیر اعتیاد نشود بلکه می توان از آن برای بهبودی افراد گرفتار به اعتیاد استفاده کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر از اعلام آمادگی هلال احمر برای کاهش تقاضا در جامعه معتادان خبر داد و افزود: بیش از دو میلیون عضو داوطلب هلال احمر با تمام توان آماده ارائه خدمات بشر دوستانه هستند و سازمان جوانان هلال احمر هم پیشگیری از اعتیاد را با برنامه و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی برای پر کردن اوقات فراقت جوانان در دستور کار خود قرار داده است.

فقیه با بیان اینکه سمن ها پتانسیل بالایی برای مبارزه با موادمخدر دارند گفت: دولتها به دلیل اینکه درگیر امور سیاسی هستند نسبت به مسائل موادمخدر کم توجه و در برخی موارد بی توجه هستند اما سازمانهای مردم نهاد هیچگاه دل نگرانی سیاسی ندارد و می توانند در امور کاهش تقاضا فعالیت کنند.

وی اظهار داشت: شبکه قاچاق در کشور به روز است و به صورت حرفه ای کار می کند لذا تنها به امید قوانین موجود در کشور نمی توان با اعتیاد مبارزه کرد و حضور NGO ها می تواند در کنار قوانین در کاهش تقاضا تاثیرگذار باشد.

فقیه گفت: آمارها نشان می دهد که کمتر از 20 درصد معتادان جامعه درمان شده اند برای همین سخن گفتن از موازی کاری سازمانهای مردم نهاد در امر مبارزه با اعتیاد حرفی گزافه است زیرا هرچه فعالیتها مردمی تر شود امکان موفقیت بیشتر می شود.