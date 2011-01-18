لوکاشنکو از ورود به لهستان منع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریا نووستی، ممنوع الورود شدن تعدادی از مقامات بلاروس به خاک لهستان به منزله پاسخ ورشو به متفرق کردن تظاهرات جناح مخالف در مینسک در روز 19 دسامبر است.

خبرگزاری لهستانی "پاپ" با استناد به یک منبع در وزارت خارجه لهستان در این رابطه نوشت :"علاوه بر آلکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری، اسامی قضات، دادستان ها و روسای سرویس های بلاروس که در آزار و پیگرد جناح مخالف دخیل بوده اند هم در فهرست ممنوع الورودها قرار دارد".



گروههای اپوزیسیون بلاروس 19 دسامبر 2010 (28 آذر) پس از اتمام رای گیری انتخابات ریاست جمهوری و اعلام پیروزی لوکاشنکو در انتخابات، دست به اعتراضات و تظاهرات غیرقانونی در مینسک زدند.

معترضین طی این اقدامات تلاش کردند کاخ نخست وزیری بلاروس را تصرف کنند.

مامورین انتظامی در جریان مقابله با معترضین بیش از 600 نفر از جمله رهبران اپوزیسیون و نامزدهای ریاست جمهوری را بازداشت کردند که در میان بازداشت شدگان چند تبعه روسیه نیز وجود داشت.



تعدادی از کشورها و سازمان های بین المللی متفرق کردن نشست مخالفان در مینسک را محکوم کردند.