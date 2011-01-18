کتاب فرق و مذاهب اسلامی در قم رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر گروه ادیان و مذاهب مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) در مراسم رونمایی از این کتاب که ظهر سهشنبه در مجتمع آموزش عالی امام خمینی برگزار شد، گفت: این کتاب ابتکار جدیدی در حوزه شناساندن فرق و مذاهب اسلامی محسوب میشود و جای تقدیر دارد.
قاسم جوادی اضافه کرد: کتاب فرق و مذاهب اسلامی گام اول در آشناکردن علاقمندان با خصوصیات فرق و مذاهب اسلامی است و میتواند الگو قرار گیرد.
وی ابراز داشت: مذهبی که حق است باید در شناساندن خود هم قوی عمل کند و شیعه دارای چنین ویژگی است.
مدیر گروه ادیان و مذاهب مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: شناساندن بیشتر مذاهب اسلامی به یکدیگر میتواند نقش خوبی در کاهش اختلافات مذهبی ایفا کند.
باید با گفتگو از تفرقه میان فرق جلوگیری کرد
همچنین نویسنده کتاب فرق و مذاهب اسلامی در این مراسم گفت: باید پیروان همه فرقهها و مذاهب اسلامی با کسب شناخت بیشتر از یکدیگر تقریب و وحدت بیشتری بین خود ایجاد کنند و اختلافات را کاهش دهند.
سیدثاقب اکبر نقوی اضافه کرد: اشتراکات زیادی میان ما و دیگر فرقههای اسلامی در بحث روایات و حدیث وجود دارد و میتوانیم با گفتوگو و مذاکره اختلافات را کاهش دهیم و جلوی تفرقه میان فرق را تا حدی بگیریم.
این طلبه پاکستانی با اشاره به ویژگیهای کتابش ابرازداشت: این کتاب طی دو سال به سفارش شورای اسلامی ایدئولوژیک وزارت امور مذهبی پاکستان در پنج فصل به زبان اردو نوشته شده است.
وی با بیان اینکه فرقههایی مانند دیوبندی، اهل حدیث و اثنی عشری و... در این کتاب بررسی شده است خاطرنشان کرد: در هر فصل به پنج موضوع از جمله تاریخچه و کتب و شخصیتهای معروف هر فرقه پرداخته شده است.
اکبر نقوی هدف از تدوین این اثر را آشنا کردن دانشمندان و عالمان هر فرقه با فرقههای دیگر اسلامی برشمرد تا به این وسیله وحدت میان امت اسلامی تقویت شود.
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