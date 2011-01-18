اجرای برنامه های فاخر فرهنگی همزمان با دهه فجر در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عشریه بعد از ظهر سه شنبه در نشست کمیته فرهنگی ستاد دهه فجر مازندران در ساری افزود: دهه مبارک فجر فرصت مناسبی برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی برای علاقمندان به انقلاب اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه دشمن با جنگ نرم و با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین حربه‌های رسانه‌ای ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد هجمه‌های سنگین خود قرار داده‌اند، افزود: دهه فجر فرصت مناسبی است که علاوه بر آگاهسازی مردم به‌ویژه جوانان به تعمیق باورهای دینی بپردازیم.

عشریه اظهار داشت: دهه فجر سالروز رهایی مردم ایران از سلطه رژیم پهلوی است و باید به میمنت این واقعه تاریخی مردم را در برگزاری برنامه‌های این دهه یاری کنیم.



رئیس اداره فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ادامه داد: در نظر است از سوی این اداره‌کل برنامه‌هایی از قبیل برگزاری نمایشگاه سراسری کتاب از 17 تا 23 بهمن‌ماه، برگزاری جشنواره مطبوعات در 16 بهمن‌ماه، برگزاری جشنواره فیلم فجر در دو شهرستان استان به مدت 10 روز به اجرا درآید.

عشریه خاطرنشان کرد: اجرای نمایش‌های خیابانی به کارگردانی، «صاحب آهنگر»، «غلام‌رضا یاری و سیاوش طیب طاهر» و «حسین زادگان» از شهرستان‌های ساری و تنکابن و برگزاری نمایشگاه عکس از سراسر استان نیز از برنامه‌های این اداره‌کل است.

وی افزود: امیدواریم برنامه‌های فرهنگی نهادها و ادارات بتواند در تقویت خودباوری، افزایش بصیرت، امید و وحدت اقشار مفید و مؤثر باشد.