پنج پروژه ورزشی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جعفر قدیری بعد از ظهر سه شنبه در نشست برنامه ریزی دهه فجر اداره کل تربیت بدنی استان با تأکید بر اجرای به موقع پروژه‌های ورزشی گفت: در دهه فجر امسال 42 هزار متر مربع به فضای ورزشی خراسان جنوبی اضافه می‌شود.

وی اظهار داشت: از این تعداد پروژه 40 هزار متر مربع فضای روباز و دو هزار و 862 متر مربع فضای سرپوشیده است که در شهرستان‌های سرایان، درمیان، بیرجند و قاین افتتاح خواهد شد.

مدیرکل تربیت ‌بدنی خراسان جنوبی تصریح کرد: این پروژه‌ها از منابع گوناگون ملی، سازمان تربیت ‌بدنی و استانی تأمین اعتبار شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد پروژه دو پروژه شهری و سه پروژه ورزشی روستایی است، بیان داشت: مجموعا بالغ بر 1.5 میلیارد تومان برای این پروژه ها هزینه شده است.

قدیری سالن ورزشی شهرستان سرایان، تکمیل سالن ورزشی شهر اسدیه از توابع شهرستان درمیان ، سالن ورزشی روستای قلعه زری از توابع شهرستان بیرجند ، فاز اول زمین ورزشی روباز روستایی محمد آباد علم شهرستان قاین و فاز اول زمین ورزشی روباز روستای آبیز شهرستان قاین رااز جمله این پروژه ها ی دهه فجر امسال برشمرد.

مدیرکل تربیت بدنی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: تمامی برنامه های ورزشی با رویکرد جذب حداکثری مردم به ورزش و تزریق روحیه نشاط و شادابی با رعایت مناسبت های فرهنگی و مذهبی عملیاتی می شود.

به گفته وی میزبانی مسابقات انتخابی تیم ملی رده بزرگسالان در رشته بوکس و حضور جامعه ورزش استان در راهپیمایی بزرگ یوم اله 22 بهمن ماه از دیگر برنامه های محوری جامعه ورزش خراسان جنوبی است.