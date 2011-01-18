توسعه بخش کشاورزی تنها با تلاش تولیدکنندگان ممکن می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در همایش یک روزه مدیران عامل و روسای هیئت مدیره اتحادیه های دامداران استانهای سراسر کشور که از ظهرسه شنبه با حضور مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران کشور، معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و معاون برنامه ریزی استانداری قزوین در سالن باغستان جهاد کشاورزی برگزار شده است محمد رضا صفری اظهارداشت: استان قزوین به عنوان باغ موزه جهان مطرح است که با داشتن دو هزار و400 هکتار باغ سنتی جایگاه خوبی در این زمینه دارد.

وی بیان کرد: استان قزوین که پایلوت چند طرح مهم ملی در کشورشده است در توسعه کشت و صنعت نیز می تواند با استفاده از ظرفیت های خود نقش مهمی در اجرای طرح های برنامه ریزی شده ایفا کند و تجربیات خودرا نیز به دیگر استانها منتقل کند.

صفری افزود: یکی از برنامه های مهم استان دربخش کشاورزی، توسعه کشت و صنعت، متناسب با آمایش سرزمین است و استان قزوین با داشتن دشت مستعد خود می تواند در تامین امنیت غذایی مردم کشور تعیین کننده باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: از سال 84 به بعد تولید شیر در استان با تولید یک هزار تن در روز حدود دو برابر شده و در صنعت مرغ اجداد، ماکیان، صنعت دامپروری و پرواربندی دام هم در زمره استانهای مطرح کشور ودر زراعت با تولید بالغ بر سه درصد تولیدات کشاورزی و تولید علوفه، نهاده های غذایی دام وطیور از استانهای برتر بشمار می رود.

وی با اعلام نقش تشکلهای غیردولتی در توسعه کشور یادآور شد: با اشراف به نقش تعاونیها در توسعه بخش کشاورزی توانسته ایم با حمایت از اتحادیه دامداران استان به عنوان شاخص در کشور مطرح شویم که این روند در اولویت برنامه های سال اینده سازمان جهاد کشاورزی هم قرار خواهد گرفت.

صفری اضافه کرد: برای رسیدن به توسعه در بخش کشاورزی به تلاش بهره برداران و تولید کنندگان نیازمندیم وبرای تحقق این مهم دولت فقط باید نقش نظارتی، حمایتی و برنامه ریزی را ایفا کند.