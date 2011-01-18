نخستین کمپ ترک اعتیاد بانوان آذربایجان غربی آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرپرست معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی آذربایجان غربی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این مرکز اظهار داشت: در این مرکز معتادان زن در دوره های 28 روزه از خدمات بهبودی میان مدت، با استفاده از روش های غیر دارویی معالجه می شوند.

زرین‌ تاج علیزاد گان ادامه داد: ظرفیت پذیرش این مرکز ترک اعتیاد در هر دوره 30 نفر است که پذیرفته شدگان علاوه بر خدمات بهبودی در کلاسهای آموزشی که توسط انجمن های ترک اعتیاد مردمی هم شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: مساحت این کمپ بیش از 250 مترمربع است که روزانه به 25 تا 30 نفر خدمات درمانی توسط کادر انسانی ارائه می شود که پیش ‌بینی می‌شود با توسعه این کمپ در آینده نزدیک میزان افراد زیرپوشش نیز افزایش پیدا کند و زنان بیشتری از خدمات ارائه شده در این کمپ بهره‌ مند شوند.

علیزادگان گفت: این کمپ در قالب واحد غیردولتی زیر نظر سازمان بهزیستی استان و با حمایت شورای مبارزه با مواد مخدر همچنین با یاری معاونت درمان و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی فعالیت خود را آغاز کرده، در این راستا اگر سایر دستگاه‌ های دولتی و خصوصی از این کمپ حمایت کنند؛ جامعه در مقابل خطرات ناشی از اعتیاد واکسینه می‌شود.

سرپرست معاونت امور فرهنگی و پیشگیری آذربایجان غربی در ارتباط با شیوه پذیرش معتادان در این کمپ، عنوان کرد: افراد آلوده به مواد مخدر به وسیله مسئولان فرماندهی انتظامی و سازمان بهزیستی آذربایجان غربی به مسئولان این کمپ معرفی می‌شوند به طوری‌ که در کمترین فاصله زمانی بعد از پذیرش، اقدامات حمایتی و درمانی از مبتلایان به مواد مخدر انجام می‌گیرد.

سرپرست کمپ ترک اعتیاد بانوان ارومیه هم در این مراسم با بیان اینکه برای پاکسازی جامعه از لوث اعتیاد باید همه دستگاه‌ها همکاری کنند اظهارداشت: برای اینکه آثار مخرب مصرف و توزیع مواد مخدر در جامعه به حداقل برسد باید مسئولان دستگاه‌های مختلف صرف نظر از رسالت ویژه آن با همه توان و تجهیزات وارد عمل شوند و در این ارتباط همه امکانات در دسترس خود را به کار ببندند.

زهرا مجردکشتیبان گفت: در این مرکز برنامه‌های مختلفی برای بازپروری و پرورش روحی افراد اجرا می‌شود تا این افراد بعد از مرخص شدن از این کمپ درمانی توان اداره زندگی خود و برخورد با مشکلات را بدون همراه داشته باشند.

وی در خصوص کادر انسانی این کمپ نیز اظهار داشت: در این کمپ اقدامات درمانی و سم‌ زدایی توسط حداقل پنج نفر مددکار و مددیار متبحر برای افراد پذیرش شده انجام می‌شود.