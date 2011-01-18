شهرداری اهواز در جذب بخش خصوصی موفقیت چندانی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، حجت ‌الاسلام سیدرضا فلاحی ‌مقدم سه شنبه در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: دوره جدیدی در شهرداری و شورای شهر اهواز آغاز شده که بر همین اساس پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک در این بخش با تحولات و دستاوردهایی چشمگیری همراه باشیم.

وی در ادامه داد به احداث پارک آبی در سطح اهواز با مشارکت بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این پروژه با سرمایه ای بالغ بر پنج میلیارد و 500 میلیون تومان به تصویب رسیده است.



رئیس شورای شهر اهواز در ادامه همچنین با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر اهواز از هفتم دی ‌ماه دوباره فعالیت خود را آغاز کرد، گقت: در طول این20 روز فعالیتهای بسیاری انجام شده است و علاوه بر این همه کمیسیونهای شورای شهر اهواز با قدرت و قوت طرح‌ ها و برنامه های خود را دنبال می ‌کنند.



وی اعلام کرد: بنا داریم جلسات رسیدگی به مشکلات محلات و به طور کلی را در مناطق شهرداری اهواز برگزار کنیم تا به محلات، کوچه‌ ها و بافتهای قدیم و جدید شهر اهواز توسط اعضای شورا سرکشی شود.



رئیس شورای شهر اهواز همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به مراحل بررسی انتخاب شهردار اهواز اشاره کرد و گفت: در بخش دوم جلسه روز گذشته شورای شهر اهواز که به صورت غیرعلنی برگزار شد، بررسی گزینه‌ های پیشنهادی اعضای شورا برای سمت شهرداری اهواز در دستور کار قرار گرفت که اعضا نیز گزینه‌ هایی را مطرح کردند.



حجت ‌الاسلام فلاحی ‌مقدم افزود: بر اساس توافقی که صورت گرفت قرار بر این شد که اعضای شورا در یک فرصت زمانی 10 روزه گزینه‌ های پیشنهادی خود را به هیئت ‌رئیسه شورا معرفی کنند.