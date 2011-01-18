مسکن مازاد بر تقاضا در استان سمنان ساخته شده است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رهی عصر سه شنبه در نشست شورای مسکن مهر استان سمنان گفت: شعار همت مضاعف و کار مضاعف را باید با همدلی و همراهی در بحث مسکن مهر این استان عملی کنیم.

وی با بیان اینکه 10 مسجد در سایت مسکن مهر استان ساخته می شود، گفت: باید اداره کل اوقاف و امور خیریه مکانهای مورد نیاز ساخت مسکن را شناسایی و معرفی کند.

استاندار اظهار امیدواری کرد که با ساخت و تجهیز واحدهای آموزشی، مذهبی، تفریحی، رفاهی و تجاری در مسکن مهر، این مجموعه های مسکونی به الگو شهر مدنی و انتخاب برتر مردم استان برای سکونت تبدیل شود.

عباس رهی با بیان اینکه نیمی از 26 هزار واحد مسکونی مهر استان صنعتی ساز است، گفت: ساخت این واحدها با جدیدترین فناوری های صنعت ساختمان کشور و هزینه کمتر است.

وی افزود: متقاضیان مسکن می توانند برای اجتناب از پرداخت هزینه های بالاتر واحدهای مسکونی سنتی با پرداخت 5 میلیون تومان صاحب مسکن مهر صنعتی شوند.

استاندار سمنان ادامه داد: سازمان مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان آموزش و پرورش، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و کمک خیران، 11 واحد آموزشی احداث می ‌کند.

در این نشست شورای مسکن مهر استان، درباره ساخت مدرسه و مسجد، درمجموعه های مسکن مهر بحث و تبادل نظر شد.