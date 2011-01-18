هزار معتاد آذربایجان غربی در چرخه درمان قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار محمد علی نصرتی بعد از ظهر سه شنبه در جریان افتتاخ نخستین کمپ ترک اعتیاد بانوان در ارومیه با اشاره به اینکه طرح ارتقای امنیت اجتماعی در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد افزود: از ابتدای سال تاکنون 558 نفر از معتادان به مراکز تولد دوباره و 951 نفر نیز به مراکز بهزیستی معرفی شده ‌اند.

وی با بیان اینکه همچنین در مدت زمان مذکور 35 هزار نفر در کلاس‌های آگاه ‌‌سازی در سطح استان آذربایجان غربی آموزش دیده اند بیان داشت: در این مدت در راستای آگاه‌ سازی و فراهم کردن بسترهای امنیت اخلاقی 503 کلاس آگاه‌ سازی در محیطهای اداری، کارگری، مساجد و مدارس برگزار شده است و 35 هزار نفر در این کلاسهای آموزش‌ های لازم را دریافت کردند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: این قانون از 14 دی ‌ماه سال جاری در سطح استان آذربایجان غربی اجرا می‌ شود و با اجرای این قانون عرصه برای عاملان مواد‌مخدر تنگ می ‌شود و معتادان به راحتی از این قانون رهایی نمی ‌یابند.

وی با اشاره به ایجاد نخستین کمپ ترک اعتیاد بانوان در ارومیه با بیان اینکه درصد اندکی از معتادان استان آذربایجان غربی را بانوان تشکیل می ‌دهند گفت: با وجودی که درصد اندکی از معتادان آذربایجان غربی را بانوان تشکیل می‌دهند، ولی این تعداد کم نیز برای اقشار مردم بسیار نگران کننده است چرا که هنگام بروز مشکلات، زن به عنوان تکیه‌گاه ارزنده برای اعضای خانواده محسوب می‌شود.

نصرتی ادامه داد: نقش زنان در توسعه فرهنگی جوامع انسانی به هیچ عنوان قابل انکار نیست از این رو باید ظرفیت‌ها و توان موجود در بخش‌های مختلف برای پیشگیری از شیوع اعتیاد بین زنان همچنین درمان معتادان زن به‌کار گرفته شود تا نگرانی موجود در ارتباط با اعتیاد زنان در جامعه برطرف شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: حراست از زنان در مقابل آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی در جوامع انسانی مختلف به ‌ویژه در کشور ما اهمیت قابل توجهی دارد چرا که تربیت نسل آینده و پرورش نونهالان برای ورود به جامعه در دستان زنان است.

نصرتی در ادامه سخنان خود گفت: زنان به صورت مستمر با به‌کار بردن شگردهای تربیتی مختلف تغییرهای رفتاری فرزندان خود را زیر نظر می‌گیرند تا در صورت مشاهده کژروی فرزندان خود در همان ابتدا مانع انحراف آنان شوند پس باید دستگاه‌های مختلف بانوان جامعه را نسبت به شیوه‌های نوین پیشگیری و مبارزه با انحراف‌های اخلاقی به ‌ویژه اعتیاد آشنا کنند.

وی به نقش دستگاه‌های مختلف به ویژه سازمان بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی اشاره کرد و یادآور شد: همه دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی باید در ارتباط با امور درمانی و پیشگیری و بازپروری معتادان وارد عمل شوند که در این میان نقش برخی دستگاه‌ها از جمله بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی بیش از بیش بارز است.