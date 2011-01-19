مخترع گلستانی به مسابقات بین المللی ژنو دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد نجاتی دانشجوی مهندسی برق - قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول است.

جواد نجاتی درباره اختراعش گفت: همیشه مشکلات جانبازان، معلولان دغدغه ذهنی من بوده است و هدف از این اختراع، کمک به این قشر بوده است.

وی اظهار داشت: سرپیچ هوشمند جانبازان و معلولان سرپیچی است که نیاز به چرخاندن لامپ در سوکت ندارد یعنی با قرار دادن لامپ در دهنه، سوکت لامپ را گرفته و بعد از مدت چند ثانیه روشن می کند که در صورت سوختن لامپ به هردلیلی، لامپ از دهنه سوکت باز می شود.

این نخبه جوان گلستانی در ادامه افزود: با توجه به اینکه این اختراع مورد استفاده نابینایان نیز قرار می گیرد در این سرپیچ قابلیت ضبط پیام دلخواه پیش بینی شده است که درصورت سوختن لامپ آن پیام پخش می شود.

گفتنی است در این مسابقات که در فروردین ماه سال 1390 برابر با آوریل 2011 در کشور سوئیس برگزار می شود، بیش از هزار مخترع از 45 کشور جهان حضور خواهند یافت که با حمایت مستقیم رئیس جمهور فدرال سوئیس و شهردار ژنو، سازمان مالکیت فکری ملل متحد WITO، فدراسیون جهانی مخترعان IFIA و سازمان های علمی و تحقیقاتی و مراکز مرتبط با مخترعان بیش از 40 کشور معتبر جهان از جمله فرانسه، آلمان، رومانی، روسیه، کرواسی، مالزی، مجارستان، پرتغال، هلند، اسپانیا، کره جنوبی، تایوان و ... برگزار خواهد شد.

لازم به یادآوری است در این اختراع نام معظمه نجاتی (خواهر) بعنوان عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد علی آباد کتول نیز به چشم می خورد.