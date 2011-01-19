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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۹:۱۴

دانشگاه آزاد ساری در همایش های ملی مذهبی افتخار آفرینی کرد

دانشگاه آزاد ساری در همایش های ملی مذهبی افتخار آفرینی کرد

ساری - خبرگزاری مهر: دانشگاه آزاد اسلامی ساری توانست در همایش های مختلف ملی و مذهبی توسط اساتید دانشگاه افتخارآفرینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد میریان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با ارائه مقالات مختلف در چندین جشنواره و همایش ملی موفق شد رتبه های برتر را کسب کند.

این استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی ساری با ارائه مقاله مفهوم شناسی نفاق از منظر نهج البلاغه موفق شد رتبه برتر جشنواره کلام امام علی (ع) را که از سوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد در سطح کشور کسب کرد.
 
وی همچنین در دهمین جشنواره قرآن و عترت کشور در بخش تحقیقات با ارائه مقاله بشارتها و اثرات تربیتی آن رتبه اول کشور را به دست آورد.
 
میریان که در حال حاضر رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ساری است در همایش ملی امام محمد باقر (ع) که از سوی اداره کل اوقاف و خیریه مازندران برگزار شد مقاله جلوه هایی از سیره تربیتی امام باقر (ع) را ارائه کرد که در این همایش نیز مقاله ایشان به عنوان مقاله برتر انتخاب شد .
 
وی در جشنواره سراسری نماز و نیایش موفق شد در سطح منطقه سه رتبه اول را کسب  کرد.
 
کد مطلب 1235294

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