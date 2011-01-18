تسهیلات در اختیار نخبگان خراسان جنوبی قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین خوشایند عصر سه شنبه در دیدار با جمعی از نخبگان استان اظهارداشت: دانشجویان، نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی باید ابتدا یک طرح و ایده در رشته خاصی را به ادارات تعاون ارائه بدهند که پس از کارشناسی این طرحها، دولت از طریق بخش تعاون تسهیلات قرض الحسنه با سود بین صفر تا هشت درصد به آنان می دهد.

وی ادامه داد: دولت از تعاونی های دانش بنیان حمایتهای خاصی بر اساس قانون تعاونیها و تعاونیهای دانش بنیان می کند که هدف آن، جذب نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به منظور اشتغالزایی و بروز خلاقیت ها است.

مدیر کل تعاون خراسان جنوبی بیان داشت: نخستین حمایت از این تعاونی‏ها معافیت از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی تا 15 سال است.

خوشایند اولویت در واگذاری در پارک‏های علم و فناوری،‌اولویت واگذاری خدمات دولت به آنان، تسهیل شرایط مناقصه دولتی برای تعاونی های دانش بنیان و تسهیلات قرض الحسنه را از امتیازات خاص تعاونی های دانش بنیان و تسهیلات قرض الحسنه را از امتیازات خاص تعاونی های دانش بنیان خواند.

وی تاکید کرد: طرح هایی که این تعاونی ها می دهند باید به تایید اداره کل تعاون و بنیاد نخبگان استان برسد و تسهیلات ارائه شده به این تعاونی ها تا سقف دو میلیارد تومان است.

مدیر کل تعاون خراسان جنوبی در خصوص دیگر مزیت های این تعاونیها گفت: سهم آورده اعضا، 10درصد است، در حالی که در دیگر مشاغل و طرح هایی که تسهیلات پرداخت می شود سهم آورده افزایش بیش از 10درصد است.

خوشایند افزود: به عنوان مثال اگر طرحی 100 میلیون تومان اعتبار می خواهد، در تعاونی های دانش بنیان اعضا باید 10 میلیون تومان آن را خود فراهم کنند و بقیه را دولت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله می دهد و به تسهیلات پرداختی یارانه تعلق می گیرد.

مدیر کل تعاون خراسان جنوبی با اشاره به روند تشکیل این تعاونی ها یادآورشد: برای تشکیل سه نفر با مراجعه به سایت مربوطه و یا اداره تعاون ثبت نام می کنند و کارشناسان طرح رابررسی و پس از سه روز پاسخ را ارائه می دهند.

وی تاکید کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاون از اقتصاد باید به 25 درصد برسد که این مهم تاکید مقام معظم رهبری، دولت و مجلس نیز است.