13 هزار انشعاب غیرمجاز برق در لرستان وجود دارد

محمد بحرینی در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: در شش ماه نخست سالجاری با تلاش امور برق ناحیه یک و دو خرم آباد و پیگیریهای مستمر دفتر حقوقی تعداد دو هزار و 400 انشعاب غیر مجاز جمع آوری شد.

وی با اشاره به اصلاح این شبکه ها غیرمجاز توسط کابل های خودنگهدار، یادآور شد: این در حالیست که از این تعداد انشعاب غیرمجاز یک هزار و 500 انشعاب به مجاز تبدیل شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان خاطر نشان کرد: جمع آوری انشعابات برق غیر مجاز از مهمترین اولویت های کاری شرکت برق است که با هدف افزایش ضریب پایداری شبکه های برق در استان انجام می شود.

بحرینی تصریح کرد: این شرکت ضمن جمع آوری برق های غیر مجاز بلافاصله انشعاب مجاز به مشترکان واگذار و در کوتاهترین زمان نسبت به برقدار کردن آنها اقدام می کند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان یادآور شد: در سطح استان لرستان حدود 13 هزار انشعاب غیر مجاز برق وجود دارد که طی یک برنامه مدون در آینده ای نزدیک همه برق های غیرمجاز استان جمع آوری می شوند.

بحرینی همچنین در ادامه سخنان خود به فعالیتهای این شرکت در هشت ماه نخست سالجاری اشاره کرد و گفت: در این مدت زمان طرحهای ساماندهی شبکه های فشار ضعیف و جایگزینی حدود 200 کیلومتر کابل خودنگهدار به جای شبکه های فرسوده انجام شده است.

وی با اشاره به جمع آوری برقهای غیر مجاز در مناطق ساماندهی شده و نصب ترانس های کم ظرفیت در استان، بیان داشت: با این اقدامات انجام شده تلفات انرژی در هشت ماه اول سال 89 به میزان 2.38 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان همچنین با اشاره به دستگیری سارقین شبکه های برق در استان لرستان، ادامه داد: دفتر حقوقی شرکت برق استان توانست با به دست آوردن ردپای سارقین شبکه های برق تعداد سه نفر از آنها با نیابت قضایی و با همکاری نیروهای نظامی دستگیر و تحویل مقامات قضایی کند.

بحرینی با بیان اینکه متهمین یاد شده در چند مرحله سرقت دخالت داشته و به این امر اعتراف کرده اند، یادآور شد: این متهمان علاوه بر سرقت سیم های برق در چند مرحله نیز مبادرت به فروش سیم های سرقتی کرده اند.