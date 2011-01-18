آذربایجان غربی به سه هزار معلم جدید نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ولی سمرقندی بعد از ظهر سه شنبه در همایش روسای مناطق آموزش و پرورش استان همچنین تراکم فضای آموزشی استان را نسبت به میانگین کشوری پایین عنوان و اعلام کرد: این تراکم پایین در کیفیت آموزشی تاثیر مستقیم دارد و برای وضعیت موجود باید پنج هزار کلاس درس احداث و سه هزار معلم بکارگیری شود.

وی با اشاره به نسبت پایین معلم به دانش آموز در سطح استان در مقایسه با میانگین کشوری اظهارداشت: تراکم پرسنل و معلم به نسبت دانش آموز در مقطع ابتدایی 24.2 ، مقطع راهنمایی 27.6 و متوسطه 26.4 است و در این شرایط سه هزار معلم مورد نیاز است.

سمرقندی از مسئولان استان خواست در استخدامی ها سهمیه بیشتری به آذربایجان غربی اختصاص دهند و در اعتبارات تملک دارایی و عمرانی توجه ویژه ای به استان شود.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با تاکید بر رفع مشکل مسکن فرهنگیان در استان گفت: نباید تا دو سال دیگر هیچ فرهنگی فاقد مسکن باشد و ضروری است رایزنی های لازم از مسکن مهر و بهبود و رفع مشکل تعاونی ها برای حل مسکن فرهنگیان انجام شود.

وی در ادامه سخنان خود روسا مناطق 24 گانه آموزش و پرورش استان خواست از وجود مجتمع های آموزشی نیز در جهت رفع موانع و مشکلات بهترین استفاده را کنند.

دهه فجر دو هزار مدرسه آذربایجان غربی به شبکه ملی متصل می شود

این مقام مسئول موضوع توسعه عدالت اجتماعی را در گرو افزایش اختیارات مدیران در مجتمع های آموزشی دانست و افزود: برنامه ریزی لازم برای اتصال دو هزار مدرسه استان به شبکه ملی اطلاعات اینترانت با همکاری شرکت مخابرات استان انجام گرفته و تا دهه فجر امسال بستر و امکانات آن فراهم می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه سه کمیته در سطح استان برای اجرای سیاست ها و برنامه ریزی ها تشکیل شده است، اظهار داشت: کمیته ساماندهی مسایل مالی برای 100 مدرسه به صورت پایلوت سیستم مالی را ساماندهی می کند و قرار است در طول سه ماه در تمامی مدارس راه اندازی شود.

وی از توزیع ناصحیح اعتبارات عمرانی در سطح استان انتقاد کرد و گفت: روسای مناطق آموزش وپرورش برای پروژه های عمرانی منطقه اولویت بندی تعیین کنید و اولویت نخست نیز پروژه های نیمه تمام است.

سمرقندی همچنین گسترش مدارس ورزش را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: تاکنون 500 مدرسه ورزش در کشور احداث شده و در استان ما نیز دو مدرسه تا به امروز به بهره برداری رسیده است که سومین مدرسه ورزش بزودی راه اندازی خواهد شد.