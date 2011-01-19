افزایش پوشش بیمه موجب کاهش بزهکاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان در نشست با مسئولان تامین اجتماعی استان، با بیان اینکه برای پیشگیری ازجرم و جرم خیزی درجامعه، درکنار برخورد سخت افزاری باید موانع نرم افزاری نیزگسترش یابد.

وی اظهار داشت: خدمات تامین اجتماعی بعنوان مانعی برای اعمال مجرمانه و جرم خیزی باید روزبه روز گسترده تر شود و تقویت پایه های آن همان تقویت هنجارها، نظم وامنیت در جامعه است و رفاه اجتماعی را در پی دارد.



وی ادامه داد: شاخص توسعه یافتگی هرجامعه ای میزان خدمات و گستردگی تامین اجتماعی آن است و در این راستا همکاری و نزدیکی دستگاهها و سازمانهای مختلف در کشور برای گسترش فرهنگ بیمه و بیمه پردازی، حمایت و رفع مشکلات فرآروی تامین اجتماعی باعث تقویت هرچه بیشتر رفاه اجتماعی در سایه گسترش کمی و کیفی خدمات تامین اجتماعی است.



فاضلیان با تاکید بر اینکه درخدمات رسانی به مردم باید رضای خدا را درنظر گرفت و از تنش دوری جست خاطرنشان کرد: دادگستری استان گلستان جهت گسترش فرهنگ بیمه و دفاع ازحقوق شهروندان در کنار تامین اجتماعی است و توسعه آن را باعث توسعه خدمات قضائی در جامعه می داند، چرا که برچیدن بستر جرم و جرم خیزی در جامعه با توسعه تامین اجتماعی در کنار توسعه خدمات حقوقی و قضائی امکانپذیر است.



رئیس کل دادگستری استان گلستان تاکید کرد: هیچ عبادتی بالاتر از این نیست که حق مظلومی از ظالمی ستانده شود و نیازهای مادی ومعنوی مستضعفان و قشرهای کم درآمد جامعه برآورده شود.