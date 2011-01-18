75 هزار بازرسی از واحدهای صنفی لرستان صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت الله بیرانوند اظهار داشت: در این مدت هفت هزار و 192 واحد متخلف در استان شناسایی و به تعزیرات حکومتی لرستان معرفی شد.

وی ارزش تخلفاتی این واحدها را 9 میلیارد و 42 میلیون و 969 هزار ریال عنوان کرد و افزود: اولویت اجرای این طرح نظارتی ویژه هدفمند کردن یارانه ها با کالاهایی نظیر مواد لبنی، پروتئینی، میوه و تره بار، غلات، حبوبات، نهاده های دامی، مصالح ساختمانی و دیگر مواد خوراکی مردم است.

4 هزار گزارش مردمی از واحدهای متخلف لرستان

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان تصریح کرد: در مدت اجرای این قانون خوشبختانه مردم لرستان با همکاری مستمر و موثر خود یاری گر سازمان بازرگانی استان بوده اند و در این راستا تاکنون چهار هزار و 81 مورد گزارش مردمی به شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان ارسال شده است.

بیرانوند همچنین از اجرای 430 مورد گشت مشترک با دستگاههای اجرایی استان در جهت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داد و گفت: در راستای اجرای این قانون 70 بازرس از سازمان بازرگانی و مجامع امور صنفی استان همکاری جدی دارند.

راه اندازی سامانه کیفیت نان در لرستان

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان از راه اندازی سامانه کیفیت نان در استان خبر داد و گفت: در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش کیفیت نان، مردم می توانند با مراجعه به این سامانه میزان کیفیت نان توسط خبازی ها را اطلاع دهند.

بیرانوند افزود: با راه اندازی این سامانه علاوه بر افزایش کیفیت نان، انتخاب نانوایی برتر توسط مردم صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: مردم از این پس می توانند نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص کیفیت نان نانوایان استان در این سامانه اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه به هر نانوایی کد خاصی داده شده است، تصریح کرد: مردم می توانند با مراجعه به این نانوایی ها و دریافت برگه نظرسنجی با شماره 30001518 سامانه نظرسنجی کیفیت نان در ارتباط باشند و نظرات خود را ارائه دهند.

مراکز عرضه موقت میوه و تره بار در استان راه اندازی می شود

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان در ادامه سخنان خود عنوان کرد: در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و به دستور استاندار لرستان، مراکز عرضه موقت میوه و تره بار در استان راه اندازی می شود.

بیرانوند افزود: در حال حاضر تعدادی از این مراکز در مرکز استان راه اندازی شده و برخی دیگر از مراکز موقت میوه و تره بار در حال شکل گیری است.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با حمایت مدیریت ارشد و مسئولان دستگاههای اجرایی استان اقدامات اساسی برای کنترل و تنظیم بازار در دستور کار قرار دارد و اکنون وضعیت بازار روندی عادی دارد.

اعلام کالابرگ برنج در بهمن ماه

وی یادآور شد: به همین منظور تمهیدات لازم برای ایام روزهای پایانی سال اندیشیده شده و قرار است در بهمن ماه کالابرگ برنج اعلام شود.

بیرانوند برپایی نمایشگاههای بهاره، توزیع سبد کالایی ویژه کارکنان و سایر اقشار، تامین و ذخیره سازی میوه شب عید و استفاده از موادغذایی و کالاهای اساسی ذخیره شده را از دیگر برنامه های سازمان بازرگانی برای رفع دغدغه های مردم جهت تامین کالاها و مایحتاج اولیه آنان عنوان کرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با اشاره به اینکه مردم نیز باید در این راستا همکاری جدی با مسئولان و دست اندرکاران اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها داشته باشد، گفت: تلفن 124 ستاد خبری این سازمان به صورت شبانه روزی آماده دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات است.