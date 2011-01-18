دستور العمل‌ اجرایی ‌مقررات ‌اداری کارمندان ‌دورکار ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده به منظور هدایت و نظارت مناسب بر عملکرد کارکنان دورکار و تمشیت بهتر امور مربوط به فعالیتهای دورکاری در نظام اداری، دستگاههای اجرایی موظفند بر اساس فرم ارزیابی، عملکرد و رفتار آن دسته از کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس آیین‌ نامه دورکاری به انجام خدمت می‌پردازند را با رعایت شرایط و ضوابط ذیل مورد ارزیابی قرار دهند.

بر این اساس، عنوان فعالیتهای عوامل عملکردی مورد نظر در دوره‌ دورکاری و ضریب اهمیت هر یک از آنها با توافق مدیر واحد مربوطه و کارمند دورکار تعیین و در فرم ارزیابی درج می شود.

همچنین ضریب اهمیت معیارهای فرآیندی با توافق مدیر امور مربوط و کارمند دورکار تعیین و در محل مربوطه درج می شود.

در این دستورالعمل آمده است: شاخصهای ارزیابی فعالیتها و معیارهای درج شده در فرم ارزیابی عملکرد توسط مقام مافوق تعیین شده و به اطلاع ارزیابی شونده می‌رسد.

همچنین عملکرد و رفتار ارزیابی شونده توسط مدیر واحد مربوطه در طول مدت دورکاری بر اساس معیارهای عملکردی مورد نظر در فرم ارزیابی، مورد سنجش قرار گرفته و راهنماییهای لازم به ارزیابی شونده ارایه می‌شود.

در پایان مدت دورکاری فرم ارزیابی عملکرد بر اساس اطلاعات حاصل شده در طول دوره توسط مدیر واحد تکمیل می شود و فرم ارزیابی تکمیل شده برای اطلاع ارزیابی شونده به رویت وی رسیده و آن را امضا می کند.

چنانچه ارزیابی شونده به نتیجه ارزیابی خود معترض باشد، حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از رویت فرم، اعتراض خود را به صورت مکتوب به کارگروه اجرایی طرح دورکاری دستگاه متبوع ارایه می کند و کارگروه مزبور نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به اعتراض کارمند رسیدگی و نتیجه را اعلام کند و در این صورت امتیاز تعیین شده توسط کارگروه مبنای تصمیمات اداری است.

این دستورالعمل تاکید می کند که بدیهی است امضاء و یا عدم امضاء فرم ارزیابی توسط ارزیابی شونده تأثیری در مجری بودن نتایج حاصله از آن نداشته و کارمند معترض صرفاً باید به صورت مکتوب اعتراض یا شکایت خود را بر اساس روند عنوان شده به کارگروه مزبور ارایه دهد.

بر این اساس، حداکثر امتیاز ارزیابی در این فرم 100 امتیاز بوده که 60 امتیاز آن به عوامل عملکردی و 40 امتیاز به عوامل فرآیندی اختصاص یافته است و حدنصاب لازم 60 امتیاز تعیین می شود و ادامه دورکاری کارمند منوط به کسب نصاب مذکور می‌باشد.

بر اساس ابلاغ مقررات اداری و استخدامی برای کارمندان دورکار، پس از تعیین نوع کار و فعالیت مربوطه و تبادل تعهدنامه بین کارمند و دستگاه متبوع، کارمند موظف است بر اساس آن و حاصل کار به سازمان گزارش دهد.

نحوه استفاده از مرخصی استحقاقی کارمند دورکار با رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، منوط به درخواست کارمند و موافقت مدیر بلافصل واحد ذیربط می‌باشد.

همچنین چنانچه در ساعات انجام کاری کارمند دورکار، کارمند دچار حادثه‌ ناشی از انجام کار شود و مراتب مورد تأیید دستگاه ذی‌ربط قرار گیرد، طبق مقررات مربوط به از کارافتادگی سایر کارمندان، با آنان رفتار شده و در سایر موارد از کارافتادگی و در صورت احراز دلایل و شرایط مربوطه، مقررات مربوط برای این قبیل کارمندان، اعمال می شود.

بر اساس این ابلاغیه، در صورتی که کارمند دورکار در ساعات اداری تعیین شده برای انجام مذاکره و تبادل‌نظر ضروری، نیاز به مراجعه به واحد و یا دستگاه متبوع خود را داشته باشد، ساعات رفت و برگشت از منزل و دستگاه مربوط به عنوان ماموریت اداری تلقی شده و کارمند دور کار موظف است برگه یا در خواست ماموریت مربوطه را برای ثبت در سوابق پرسنلی به تایید مدیر واحد ذی ربط برساند.

ساعات کاری کارمند دور کار، نحوه انجام وظایف و نحوه ارتباط با فرد دور کار و پرداخت اضافه کاری و سایر پرداختهای قانونی به اینگونه کارکنان براساس ماده 12 آیین نامه دوری کاری و براساس حجم و کیفیت کار توسط کار گروه اجرایی و با پیشنهاد مدیر واحد متبوع و تایید رئیس کار گروه اجرایی انجام می شود.

بر اساس ابلاغ مقررات اداری و استخدامی برای کارمندان دورکار، در صورت استفاده کارمند دور کار از مرخصی استعلاجی، موظف است مراتب را بلافاصله به مدیر واحد مربوطه اعلام و مستندات مربوطه را پس از پایان مرخصی ارایه می دهد، در این صورت با وی از منظر بهره مندی از مرخصی استعلاجی طبق مقررات مربوطه رفتار شده و در صورتی که طول مدت مرخصی استعلاجی بیش از سه روز بوده و در زمان مرخصی استعلاجی کارمند دورکار موظف به ارایه نتیجه فعالیت کاری باشد و وی قادر به این عمل در زمان تعیین شده نباشد،‌باید با توافق مدیر ما فوق در خصوص تحویل یا تمدید زمان تحویل کار اقدام کند.

همچنین چنانچه کارمند دور کار در ایام توافق شده به بیماری صعب العلاج دچار شود ،‌موضوع دور کاری منتفی و با این گونه کارمندان طبق مقررات مربوط رفتار می شود.

بر اساس ابلاغ مقررات اداری و استخدامی برای کارمندان دورکار، در صورت فوت کارمند دورکار، در حین انجام کار، یا به سبب انجام کار ، بنا بر ادله مثبته طبق مقررات مربوط رفتار می شود.

بر این اساس، شرکت کارمند دور کار در دوره‌های آموزشی دستگاه متبوع در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت حتی الامکان به صورت غیر حضوری و در غیر اینصورت همانند سایر کارمندان است.

این دستورالعمل از سوی لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

