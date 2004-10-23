شكست نمايندگان شطرنج ايران در دور هفتم

به گزارش خبرگزاري "مهر" تيم مردان ايران دراين دور با نتيجه 5/1 - 5/2 نتيجه را به نروژ واگذار كرد. در اين بازي احسان قائم مقامي روي ميز يك مغلوب شد، مرتضي محجوب در ميز دو برد، الشن مرادي در ميز سه مساوي كرد و محسن قرباني در ميز چهار به حريف باخت.

تيم بانوان ايران هم نتيجه را 1-2 به تيم سوئد واگذاركرد . آتوسا پوركاشيان روي ميز يك در مقابل "پيا كراملينگ" بازيكن سرشناس و استاد بزرگ سوئد ارايه گر يك بازي خوب و حساب شده بود تا حريف را با نتيجه مساوي متوقف كند. شيرين نوابي روي ميز دو مساوي كرد و مونا ماهيني در ميز سه به حريف باخت.

تيم مردان ايران كه در حال حاضر با 5/4 امتياز در رده پنجاه و نهم قرار دارد ، در دور هشتم با پرتغال بازي دارد، تيم بانوان هم كه با 12 امتياز در رده بيست و سوم جدول است در دور هشتم با جمهوري چك ديدار مي كند.

در رده مردان اين رقابت ها تيم اوكراين همچنان با 5/12 امتياز در صدر جدول قرار دارد و تيم هاي روسيه و ارمنستان با 5/9 امتياز دوم و سوم هستند. در قسمت بانوان هم چين با 5/18 امتياز اول است و تيم هاي لهستان و ليتواني با 5/14 امتياز دوم و سوم هستند.