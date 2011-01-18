برخی نهادها به تکالیف قانونی خود در قبال آلودگی هوا عمل نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا تابش ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل محیط زیست استان یزد به مناسبت 29 دیماه روز ملی هوای پاک اظهار داشت: سازمان محیط زیست تنها متولی حفاظت از محیط زیست نیست بلکه همه مردم و مسئولان در این زمینه مسئولیت دارند و به تبع قانون، بعضی از وزارتخانه ‌ها و نهادها تکالیفی را عهده‌ دار هستند که متاسفانه برخی از آنها مسئولیتهای قانونی خود را به درستی ایفا نکرده‌ اند.

وی با بیان اینکه حل مشکلات و مسائل محیط زیستی یکی از ملاکهای حکمرانی خوب حکومتهاست، اصل 50 قانون اساسی را نشان از نگاه حکیمانه و مدبرانه اسلام و جمهوری اسلامی ایران به عرصه‌ های طبیعت و محیط زیست دانست.

تابش اظهار امیدواری کرد: سازمان محیط زیست وظایف اجرایی و نظارتی خود را به صورت موثرتری انجام دهد و رئیس جمهور نیز جلسات شورایعالی حفاظت محیط زیست را به طور منظم برگزار کند تا شاهد رفع مشکلات اساسی در این حوزه و اعمال هماهنگی‌ های بیشتر بین دستگاه‌ ها برای کاهش مخاطرات زیست محیطی باشیم.

‌وی ادامه داد: به ‌رغم تمهیدات انجام شده و قوانینی که در صورت اجرا می ‌توانست به کاهش آلودگی‌ های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا منجر شود، متاسفانه امسال روزهای بسیاری شاهد آلودگی هوای تهران و برخی از کلانشهرها بودیم که به طور قطع این آلودگی ‌ها اثرات سوء خود را در درازمدت نشان خواهد داد.

وی افزود: در این راستا مسئولانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تکالیفی برای کاهش آلودگی هوا بر عهده داشته ‌اند و آن را به درستی انجام نداده‌اند، باید پاسخگو باشند.

نماینده مردم اردکان همچنین با اشاره به طبیعت خشک اما بکر و بی‌ نظیر استان یزد اظهار داشت: احداث کارخانجات با لحاظ کردن ضوابط زیست محیطی و شناساندن جاذبه‌ های طبیعی و گردشگری در کنار آن می ‌تواند نقش مؤثری در جذب و جلب گردشگر داشته باشد.

تابش با اشاره به توانمندی ‌های پارک ملی سیاه‌کوه اردکان و پناهگاه ‌های حیات وحش در سایر شهرستانهای استان، خواستار صیانت جدی مسئولان ذیربط از تنوع زیستی و حفاظت از گونه‌های نادر گیاهی و جانوری این مناطق شد.

نماینده مردم اردکان با بیان اینکه دشت یزد - اردکان به دلیل استقرار واحدهای صنعتی، دچار آلودگی‌های زیست محیطی شده و برای ایمنی و سلامت انسان‌ها باید اقدامات پیشگیرانه و اساسی انجام داد، افزود: توسعه صنعتی نباید در تعارض با محیط زیست قرار گیرد.

مدیرکل محیط زیست استان یزد نیز در این دیدار اظهار داشت: در حال حاضر دو میلیون و 200 هزار هکتار از اراضی استان یزد در مناطق مختلف زیر پوشش سازمان محیط زیست است.

حمید جلالوندی اظهار داشت: اراضی زیر پوشش محیط زیست استان یزد شامل پارک ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاه حیات ‌وحش و آثار طبیعی ملی است که سرمایه‌ های ارزنده‌ ای برای استان یزد به شمار می‌ روند.

وی با اشاره به 29 دیماه، روز ملی هوای پاک افزود: از آنجا که هوای استان یزد به دلیل فعالیت کارخانه‌ های بسیار به ویژه در برخی مناطق نظیر اردکان دچار آلودگی است، در استان یزد نیز بیش از 10 برنامه متنوع همزمان با هفته هوای پاک برگزار می ‌شود.