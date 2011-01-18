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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۰:۳۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر -گروه‌ ورزشی: برگزاری روز پایانی مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا با رویارویی ایران با امارات و انجام رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز چهار‌شنبه بیست و نهم دی‌ماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با چهاردهم صفر سال 1432 هجری قمری و برابر است با نوزدهم ژانویه سال 2011 میلادی.

- مرحله گروهی پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
گروه D:
* عراق - کره شمالی، ساعت 19:45، ورزشگاه الریان
* امارات - ایران، ساعت 19:45، ورزشگاه قطراسپورت

- هفته نخست از مرحله برگشت مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدار تیم‌های صندوق ضمانت صادرات و سایپای البرز آغاز می‌شود.

- دور برگشت از مرحله یک‌چها‌رم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* دپورتیوو لاکرونیا - آلمریا
* رئال بتیس - بارسلونا

- مرحله یک سی و دوم نهایی رقابت‌های جام حذفی انگلستان امشب با انجام دیدار لیدز یونایتد و آرسنال پیگیری می‌شود.

- در چارچوب دیدارهای معوقه از هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امشب تیم‌های اینتر و سه‌سه‌نا به مصاف همدیگر می‌روند.

- مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های ناپولی و بولونیا پیگیری می‌شود.

- دور دوم از مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان امشب با انجام مسابقه تیم‌های کیکر اوفن‌باخ با نورنبرگ پیگیری می‌شود.

کد مطلب 1235311

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