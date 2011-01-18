کاهش 34 درصدی ابتلا به بیماری تب مالت در دامهای همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، احمد کریمی مخصوص ظهر سه شنبه در در یازدهمین نشست منطقه‌ای کنترل بیماری‌های قابل انتقال در همدان با اشاره به اینکه در سال گذشته در 47 صدم درصد از دام های استان همدان شاهد بیماری تب مالت بودیم، گفت: این آمار در سال جاری به 13 صدم درصد کاهش یافته است.

کریمی با بیان اینکه این کاهش نتیجه اقدامات انجام شده در یک سال اخیر است، گفت: ایمن سازی 100 درصد دامها از برنامه های این اداره بوده است.

مدیر کل دامپزشکی استان همدان با بیان اینکه در سال 84 استان همدان دومین استان آلوده به بیماری تب مالت در کشور بود، اظهار داشت: با بهره برداری از آزمایشگاه های تخصصی در استان همدان از شیوع این بیماری جلوگیری شد.

کریمی با بیان اینکه همدان از دو بعد فرهنگی و کشاورزی دارای جایگاه ویژ‌ه ای است، گفت: با توجه به میزان جمعیت دامی استان همدان وظیفه دامپزشکی، حفظ و حراست از سلامت دامی و کمک به ارتقا بهداشت دام و کنترل بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام است چرا که ارتباط بین انسان و دام در استان باید با موارد بهداشتی و کنترل باشد.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از برگزاری نشست هم‌اندیشی منطقه‌ای پیشگیری و کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان، مشخص کردن مشکلات بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان در منطقه و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب است.