مشکل مدارس دو نوبتی کشور حل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد بناییان بعد از ظهر سه شنبه در اجلاس روسای آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اعلام اینکه در سه سال آینده 35 هزار میلیارد ریال برای نوسازی مدارس هزینه می شود، افزود: با این اختصاص بودجه مشکل مدارس دو نوبته در کشور به کلی حل می شود.

وی ادامه داد: این اعتبار برای بازسازی مدارس فرسوده و رفع مشکل دو نوبتی بودن مدارس در سطح کشور طی سه سال آینده هزینه می شود.

بناییان با بیان اینکه آموزش و پرورش در دهه های گذشته از نظر منابع مالی با مشکلات عدیده ای مواجه بود، بیان داشت: در برنامه پنجم توسعه از طریق تخصیص منابع و تصویب برخی مصوبات تلاش شده این کمبود بودجه در چارچوب ‌های پیش‌ بینی شده تحول بنیادین در برنامه پنج ساله پنجم محقق شود.

این مسئول با تاکید بر اینکه برنامه ‌ریزی و بالا بردن کیفیت تعلیم تربیت را مهمترین دغدغه مدیران در حوزه صفی و ستادی باشد و اظهارداشت: تفاوت حقوقی بین حوزه‌های اداری با آموزشی هم در دستور کار قرار دارد و به زودی این تفاوت‌ها جبران می ‌شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش بودجه اختصاصی آموزش و پرورش را 12هزار و 500 میلیارد تومان عنوان و خاطرنشان کرد: پیش ‌بینی شده است که 70 درصد منابع تخصیصی به آموزش و پرورش به بخش پرسنلی و 30 درصد به بخش غیر پرسنلی اختصاص یابد.

بناییان خاطرنشان کرد: در ارتقای هرم تحصیلی فرهنگیان ایجاد دانشگاه برای تربیت معلم، ‌آموزش‌های ضمن خدمت و امکانات رفاهی، اختصاص حداقل پنج درصد از منابع ناخالص داخلی به آموزش و پرورش برنامه‌ ریزی شده است.

وی از هوشمند شدن 70 هزار مدرسه در سطح کشور خبر داد و گفت: استفاده از ابزار و تکنولوژی نیازمند فرآیند مدار بودن و معلمان باید آگاهی لازم و کافی در ارتباط با این مسائل را داشته باشند.