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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۹:۲۳

6000 مازنی به واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی مراجعه کردند

6000 مازنی به واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی مراجعه کردند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون آموزش دادگستری مازندران از مراجعه شش هزار و 15 نفر از مردم استان به واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قاسمپور گنجی افزود: علاوه براین تعداد 619 نفر نیز از طریق تماس تلفنی 129 مشاوره و برای 62 نفر که از توان مالی خوبی برخوردار نبودند نیز وکیل معاضدتی رایگان تعیین و معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: در فروردین ماه گذشته تعداد764 نفر از وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه استان در واحدهای ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی طبق جدول زمانبندی جهت ارائه مشاوره به مردم حضور پیدا کرده اند.

معاون آموزش دادگستری مازندران گفت: در آذر ماه سال جاری تعداد شش هزار نفر از مردم به واحدهای ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی دادگستری کل استان مازندران مراجعه کردند.


 

کد مطلب 1235317

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