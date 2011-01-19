6000 مازنی به واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی مراجعه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قاسمپور گنجی افزود: علاوه براین تعداد 619 نفر نیز از طریق تماس تلفنی 129 مشاوره و برای 62 نفر که از توان مالی خوبی برخوردار نبودند نیز وکیل معاضدتی رایگان تعیین و معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: در فروردین ماه گذشته تعداد764 نفر از وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه استان در واحدهای ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی طبق جدول زمانبندی جهت ارائه مشاوره به مردم حضور پیدا کرده اند.

معاون آموزش دادگستری مازندران گفت: در آذر ماه سال جاری تعداد شش هزار نفر از مردم به واحدهای ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی دادگستری کل استان مازندران مراجعه کردند.



