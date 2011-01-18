پذیرش دانشجو در 9 رشته کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور لرستان

محمد مراد شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت:‌ داوطلبان شرکت در این دوره ها در 15 رشته محل در واحدهای خرم آباد، کوهدشت، پلدختر، دورود و دلفان پذیرش می شوند.

وی افزود:‌ داوطلبان در رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت مربی و امور تربیتی، تربیت معلم قرآن کریم، آموزش دینی،‌ آموزش ریاضی، آموزش و پرورش ابتدایی و آموزش علوم تجربی پذیرش خواهند شد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان خاطرنشان کرد: داوطلبان می توانند برای ثبت نام از 26 دی تا 2 بهمن ماه به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

شیخی به برنامه های فرهنگی این دانشگاه اشاره کرد و بیان داشت: در سالجاری بیش از هزار دانشجوی این دانشگاه به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب اردوهای راهیان نور اعزام می شوند.

وی ادامه داد: در این راستا 650 نفر از دختران و 350 نفر از پسران دانشجوی این دانشگاه به این اردوها اعزام می شوند که این اعزام ها از نیمه اول اسفند ماه آغاز خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان با بیان اینکه ثبت نام متقاضیان اعزام به این اردوها از 28 دی تا 5 بهمن ماه صورت می گیرد، افزود: داوطلبان می توانند جهت ثبت نام به سایت دانشگاه پیام نور لرستان مراجعه کنند.

شیخی با اشاره به اعزام بیشترین دانشجو به اردوهای راهیان نور از این دانشگاه طی سال گذشته ابراز امیدواری کرد که در اردوهای پیش رو نیز دانشگاه پیام نور لرستان از لحاظ کمی بین دانشگاه های استان پیشگام باشد.

وی با اشاره به تاثیرگذاری فرهنگی بر نسل جوان به ویژه دانشجویان از طریق اردوهای راهیان نور تاکید کرد و گفت: اعزام دانشجویان به این اردوها فرصت مناسبی برای انتقال ارزشهای اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و معنویت به آنان است.