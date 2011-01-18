انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان اسفند ماه برگزار می شود

محسن جلال پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی کرمان هفتمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان این اتاق را برگزار می کند گفت: این انتخابات در چهارم اسفندماه سال جاری برگزار می شود.
وی تصریح کرد: زمان ثبت نام داوطلبان برای شرکت در انتخابات از 25 دی ماه تا چهار بهمن ماه است.
جلال پور ادامه داد: پس از بررسی شرایط ثبت نام کنندگان داوطلبان یک هفته زمان برای تبلیغات در اختیار دارند و درنهایت چهارم اسفند انتخابات برگزار می شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان، سه سال حضور مداوم در اتاق بازرگانی و همچنین انجام فعالیتهای بازرگانی را از شرایط ثبت نام کنندگان دانست.
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