رفع مشکلات جامعه در بستر آموزش و پرورش میسر است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مجید عاملیان بعد از ظهر سه شنبه در همایش اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه با نگاهی به تاریخ و زندگی انبیا، تاثیر همراهی مردم در موفقیت فرستادگان خداوند را در می‌یابیم، اظهار داشت: در انقلاب شکوهمند ایران اسلامی که شاخه‌ایی از تداوم راه انبیا در مقابله با نظام استکبار و طاغوت بود، این همراهی به وضوح دیده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در آموزه‌هایی دینی ما استفاده از مردم، مشارکت آنها و بحث خرد جمعی به عنوان یک اصل محسوب می‌شود، تصریح کرد: پیامبران در همه دوران زندگی خود با وجود اینکه منزلتشان از مشورت با مردم مبرا بود ولی در کارها و مصالح عموم از مردم استفاده می‌کردند تا اصل مشورت را به مردم بیاموزند.

مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: بار اصلی انقلاب اسلامی ایران و هشت سال جنگ تحمیلی را مردم به دوش کشیدند.

وی اضافه کرد: در شرایط فعلی نیز حضور بسیج و رزمندگان به نوعی دخالت مردم در امور و مصالح کشور است.

عاملیان در خصوص نحوه مشارکت مردم در فعالیتهای آموزش و پرورش گفت: بسترهای مختلفی به منظور مشارکت مردم در این حوزه پیش بینی شده که انجمن اولیا و مربیان، انجمن خیرین مدرسه ساز، مدارس غیر دولتی و شوراهای آموزش وپرورش نمونه‌هایی از مشارکت مردم در امور و مصالح کشور است.

وی تاکید کرد: رفع مشکلات جامعه راهی جز گذر از بستر آموزش و پرورش ندارد و مسئولان در شهرستانها نیز به منظور پیشرفت منطقه خود باید بیش ازپیش به حوزه تعلیم و تربیت توجه کنند.

مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه احیای معروف و نهی از منکر واقعی تنها در بستر آموزش و پرورش محقق می‌شود، اظهار داشت: آموزش و پرورش محل رشد آینده‌سازان ایران اسلامی است و اگر دانش آموزان برای صلاح و رستگاری هدایت شوند بزرگترین معروف احیا شده است.