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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۹:۰۶

تکثیر پاییزه ماهیان خاویاری در گلستان انجام شد

تکثیر پاییزه ماهیان خاویاری در گلستان انجام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: برای نخستین بار در کشور تکثیر پاییزه ماهیان خاویاری در استان گلستان با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری  شهید مرجانی عصر سه شنبه در بازدید از این طرح گفت: ابتدای پاییز امسال از پنج مولد ماهی خاویاری قره برون و فیل ماهی بیش از 130 هزار قطعه لارو این ماهیان  تولید شد.

محمد قمصری افزود: این لاروها پس از 40  روز به وزن یک تا دو گرم رسیدند و تا یک ماه دیگر با رسیدن به وزن  15 گرم برای رها سازی مهیا می شوند.

وی افزود: امسال این تعداد بچه ماهی را برای تکثیر بیشتر بین 10 مرکز خصوصی پرورش و تکثیر ماهی خاویاری توزیع می کنیم تا سال آینده تعداد کافی بچه ماهی برای رهاسازی در خزر داشته باشیم.

قمصری افزود: هرسال  تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری در بهار و تابستان انجام می شد اما امسال در فصل های سرد سال هم تکثیر ماهیان با موفقیت انجام شد.

وی گفت: با این اقدام 60 کارمند و  کارگر فصلی این مرکز که پیش از این فقط در بهار و تابستان فعال بودند از این پس در همه  سال مشغول کار هستند.

گلستان سالانه با تولید بیش از دو میلیون و 400 هزار قطعه انواع بچه ماهی خاویاری،  در رها سازی بچه ماهیان خاویاری در دریای خزر سهم 60 درصدی دارد.
 

کد مطلب 1235332

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