تشکیل پرونده حقوقی برای 48 واحد متخلف در استاندارد لرستان

محمد رضا واعظی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در طول سالجاری علیه 30 واحد تولیدی و خدماتی در گروههای صنعتی، غذایی، مصالح ساختمانی و شهربازیها اعلام جرم شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در مدت زمان یاد شده برای 18 واحد تولیدی و صنفی از حیث اخطار و پلمب اقدامات حقوقی از طریق دفتر حقوقی این اداره کل صورت گرفته است.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان با تاکید بر ضرورت استانداردسازی شهربازیها در این استان، خاطر نشان کرد: در سال جاری در راستای تحقق شعار محوری سال جاری مبنی بر همت مضاعف و کار مضاعف این اداره کل برای اولین بار در استان بازرسی از تجهیزات شهربازیهای استان را شروع کرد.

واعظی پور با اشاره به پلمپ تجهیزات سه شهربازی سطح استان، عنوان کرد: در آخرین تصمیم در این زمینه نامه ای به شهرداران سراسر استان ارسال شد که تا نیمه اول آبان ماه امسال کل شهربازیها سطح استان به طور مجدد مورد بازرسی قرار می گیرند و اگر این شهربازیها اقدام به رفع نقایص مطرح شده نکرده باشند به طور کامل پلمپ خواهند شد.

وی با بیان اینکه کل هزینه اجرای طرح بازرسی از شهربازیهای سطح استان توسط اداره کل استاندارد پرداخت شده است، یادآور شد: اما اگر اقدام به پلمپ کامل شهربازی در سطح استان شود برای بازرسی مجدد و فک پلمپ باید شهرداریها هزینه ها را پرداخت کنند.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان با اشاره به اینکه تجهیزات شهربازیهای باید از استانداردهای خاصی برخوردار باشند، خاطرنشان کرد: در این راستا شرکت مورد تائید اداره کل استاندارد به منظور بازرسی از شهربازیهای استان در لرستان مستقر شده است.

واعظی پور از همکاری دادستانهای شهرهای مختلف استان به ویژه دادستان خرم آباد در راستای بازرسی و نظارت بر شهربازیهای استان تقدیر کرد و گفت: در جایی که پای ایمنی افراد به ویژه کودکان مطرح است هیچگونه چشم پوشی صورت نخواهد گرفت.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان با تاکید بر استمرار برخورد با واحدهای متخلف، خاطرنشان کرد: تمام این اقدامات در راستای ایجاد اطمینان در مصرف کنندگان است تا به نشان استاندارد ملی ایران به عنوان نشان برتر سلامت، ایمنی، رفاه و آسایش جامعه بنگرند.