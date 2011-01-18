تعداد اپراتورهای طرف قرارداد رومینگ همراه اول افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، اپراتور Jersey انگلستان پنجمین اپراتور این کشور است که به شبکه رومینگ بین‌الملل همراه اول می‌پیوندد.این قرارداد دو طرفه بوده و مشترکان هردو اپراتور می‌توانند از مزایای یک ارتباط بین‌المللی بهره بگیرند.

همچنین با انعقاد قرارداد بین همراه اول و اپراتور AWCC افغانستان، دومین اپراتور افغانستان نیز به شبکه رومینگ اعتباری همراه اول پیوست که با این قرارداد مشترکان هر دو اپراتور می‌توانند از مزایای یک ارتباط بین‌المللی استفاده کنند.

پس از 11 اپراتور از کشورهای عربستان، عراق، سوریه، پاکستان و امارات متحده عربی، افغانستان و آذربایجان، اپراتور AWCC افغانستان دوازدهمین اپراتور خارجی است که همراه اول برای برقراری سرویس رومینگ سیم کارت‌های اعتباری خود با آن‌ها قرارداد همکاری منعقد می‌کند.

این سرویس فعلاً به‌صورت یکطرفه برای مشترکان AWCC افغانستان در شبکه همراه اول فعال شده است.

همراه اول به مشترکان خود توصیه کرده با توجه به اینکه شارژینگ سیم‌کارت‌های اعتباری به‌صورت آنلاین انجام می‌شود، برای مدیریت بهترهزینه‌های رومینگ بین‌الملل در سفرهای خارجی از این سیم‌کارت‌ها استفاده کنند.

این اپراتور هم‌ اکنون با 266 اپراتور در 110 کشور، قرارداد رومینگ بین‌الملل برای سیم کارت های دائمی دارد که همگی به‌ طور مستقیم و بدون واسطه منعقد شده‌اند.