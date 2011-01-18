روسای کل دادگستری چهار استان منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی با صدور احکام جداگانه ای ،‌"رضایی چیانه" دادستان سابق ارومیه را به عنوان رئیس کل جدید دادگستری اردبیل و"مظفری" رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب قم را به عنوان رئیس جدید دادگستری کرمانشاه منصوب کرد.

همچنین رئیس قوه قضائیه همچنین در حکمی، "سیاوش پور" رئیس کل سابق دادگستری استان فارس را به عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان سمنان منصوب و "خدائیان'" رئیس کل سابق دادگستری استان لرستان نیز جایگزین "سیاوش پور" در استان فارس شد.

بر اساس این گزارش "غلامرضا خلف رضایی" رئیس کل سابق استان اردبیل به سمت عضو معاون دیوان عالی کشور و "ستوده" رئیس کل سابق دادگستری استان سمنان نیز به افتخار بازنشستگی نایل شد.

آیت الله آملی لاریجانی در حکم دیگری، "ملکشاهی" رئیس کل سابق دادگستری استان کرمانشاه را هم به سمت معاون قضایی دیوان عدالت اداری منصوب کرد.