لزوم توجه بیشتر به کیفیت دست خط دانش آموزان در مدارس

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد ظهر سه شنبه در همایش اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه در روایات و آیات به بهره‌گیری از علم و عقل دیگران در کارها بسیار تاکید شده‌است، اظهار داشت: براساس فرموده حضرت علی (ع) هیچ پشتوانه‌ای چون مشورت وجود ندارد و دانشمندترین افراد کسی است که علم دیگران را با علم خود جمع کند.

وی افزود: مسئله شور و مشورت یکی از اصول اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی در اسلام و مشورت کردن در کارها نوعی احترام گذاشتن به دیگران است.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تصریح کرد: باید از افراد متخصص، متدین و متعهد و صادق در کارها استفاده شود و چنین افرادی برای مصالح امور مورد مشورت قرار گیرند.

آیت الله طباطبایی نژاد با اشاره به اینکه شورای عالی آموزش و پرورش تاکنون اقدامات خوبی را انجام داده است، بیان داشت: شورای آموزش و پرورش یکی از شوراهای ارزشمندی است که می‌توان از طریق آن تصمیمات مهمی را در حوزه آموزش و پرورش اجرایی کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه در نظام تعلیم و تربیت فعلی در کشور به دست خط دانش آموزان توجهی نمی‌شود، تصریح کرد: متاسفانه دست خط بسیاری از افراد تحصیل کرده و فارغ التحصیل از دانش گاهیان کشور قابل خواندن نیست و ریشه آن به عدم آموزش خط در دوران مدرسه باز می‌گردد.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان یادآور شد: در حال حاضر بسیاری از دروسی که معلمان در مدارس تدریس می‌کنند مرتبط با مدرک تحصیلی آنها نیست و این امر از کیفیت تعلیم و تربیت در مدارس ما می‌کاهد.

وی با اشاره به اینکه هر روزه شاهد برگزاری همایشهای مختلف از سوی دستگاه های اجرایی وسازمانها در گوشه و کنار شهر هستیم، تصریح کرد: موضوع بحث در همایشها باید از قبل مشخص شده و تنها افراد متخصص و کاردان مرتبط با بحث همایش در آن حضور پیدا کنند.