مربی تیم والیبال بانوان بوژان خرم آباد تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، رئیس هیئت والیبال استان لرستان اظهار داشت: به دنبال کسب نتایج ضعیف تیم والیبال بانوان بوژان خرم آباد در رقابتهای این فصل لیگ برتر کشور زیبا خلج سرمربی این تیم برکنار شد.

فرهاد دیناروند با اشاره به جایگزینی معصومه باستان به عنوان مربی جدید مربیگری تیم بوژان خرم آباد، بیان داشت: خانم باستان سابقه مربیگری در تیم های والیبال وزارت نیرو، وزارت دارایی و تیم لرستان و همچنین سرپرستی اردوی تیم ملی بانوان را در کارنامه خود دارد.

وی یادآور شد: برای تقویت تیم بوژان خرم آباد برای شرکت در ادامه مسابقات لیگ برتر بانوان کشور سمیه جمال شرف و فهیمه رحیمی به عنوان بازیکن به این تیم ملحق شدند.

رئیس هیئت والیبال استان لرستان خاطر نشان کرد: در حال حاضر تیم والیبال بانوان بوژان خرم آباد با 11 شکست در قعر جدول مسابقات لیگ برتر کشور قرار دارد.