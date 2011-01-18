فارس به قطب فولادسازی جنوب کشور تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، روح الله احمدزاده کرمانی ظهر سه شنبه در دیدار با هیئت اقتصادی کشور قطر، استان فارس را جزو اولین استانهای کشور دانست که بخش خصوصی در حوزه های مختلف آن جهت سرمایه گذاری ورود پیدا کرده است و افزود: استان پهناور و زرخیز فارس با توجه به دسترسیهایی که به کانون مواد اولیه دارد مراحل رشد و توسعه صنعتی خود را با موفقیت در حال گذراندن است.

وی به مراحل پایانی ساخت و سرمایه گذاری یازده پتروشیمی در استان فارس اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزیهای انجام گرفته، خوراک پتروشیمیهای در دست احداث استان فارس از طریق منطقه عسلویه تامین خواهد شد.

استاندار فارس از دستیابی فارس به تکنولوژیهای نوین راهسازی برای اولین بار در کشور خبر داد و تصریح کرد: با راه اندازی کارخانه های سیمان در دست احداث استان فارس، بالغ بر پنج میلیون تن سیمان به ظرفیت تولید کارخانه های سیمان افزوده می شود.

احمدزاده از آمادگی مدیریت ارشد استان فارس به منظور به کارگیری سیمان مازاد بر نیاز استان در حوزه راهسازی خبر داد و اظهار داشت: با بهره‌گیری از تکنولوژیهای نوین در حوزه راهسازی استان فارس، تلاش داریم تا سیمان را جایگزین قیر در حوزه جاده سازی استان کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استان فارس دارای قابلیتهای بسیار خوب و فراوانی در حوزه صنعت الکترونیک و فناوری اطلاعات است، گفت: تولید کارت هوشمند سوخت نمونه بارز و برجسته پروژه هایی است که توسط فارسیهای توانمند در حوزه صنعت الکترونیک و با هزینه ای کمتر از 100 میلیون دلار انجام گرفته در صورتیکه برخیها بالغ بر 600 میلیون دلار هزینه اجرای آن را پیش بینی می کردند.

استاندار فارس توسعه و گسترش ارتباطات با کشورهای همسایه را از مهمترین سیاستهای خارجی دولت دهم برشمرد و اظهار امیدواری کرد: در آینده ای نزدیک کشور قطر مانند ایران اسلامی، مسیر پیشرفت و توسعه در تکنولوژی را به سرعت طی کند.

شیخ ناصر محمد آل ثانی، از خاندان حاکم در کشور قطر نیز طی سخنانی بر ضرورت استفاده از فرصتهای به دست آمده اقتصادی در توسعه روابط دوجانبه ایران و قطر تاکید کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران و قطر به عنوان دو کشور دوست و برادر نقش بسزایی در مسائل اقتصادی خاورمیانه دارند.

توسعه و تعمیق صادرات، واردات و تجارت دوطرفه از مهترین خواسته های هیئت اقتصادی کشور قطر از استاندار فارس بود.