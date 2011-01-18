انجمن حمایت از زندانیان خرم آباد با مشکل مالی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سعید رازانی در نشست فصلی انجمن حمایت از زندانیان خرم آباد اظهار داشت: انجمن حمایت از زندانیان خرم آباد به لحاظ منابع مالی با مشکلات جدی مواجه است که با تدابیر لازم این مشکلات باید مرتفع شود.

وی بیان کرد: مساعدت و همراهی دستگاه های اجرایی می تواند بخش اعظمی از مشکلات انجمن را برطرف سازد.

دادستان خرم آباد افزود: فعالیت های اقتصادی انجمن می تواند یکی دیگر از راههای جذب منابع مالی جدید باشد که به همین منظور می بایست راههای نوین درآمدزایی در استان شناسایی و نسبت به عملیاتی کردن آنها اقدام شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان نیز در این جلسه در سخنانی عنوان کرد: همه تلاش انجمن در جهت رفاه بیشتر خانواده های تحت پوشش است و امیدواریم از طریق واگذاری فرصتهای اقتصادی، ظرفیتهای مالی انجمن را ارتقا بدهیم.

حجت الله بیرانوند افزود: سازمان بازرگانی به منظور ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان اقدام به برگزاری کلاسهای فرشبافی کرده که پس از آموزش، ایجاد کارگاه و خرید تضمینی محصولات را هم به عهده گرفته است.

وی در ادامه ضمن دعوت از خانواده های زندانیان برای شرکت در این کارگاههای آموزشی، تاکید کرد: از آنجا که فرش های دستبافت ایرانی همیشه در رتبه های بهترین محصولات بوده اند بنابراین ورود به این بازار از سوی خانواده های زندانیان می تواند درآمد مطلوبی را نصیب آنها کند.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان خرم آباد نیز در این رابطه در سخنانی عنوان کرد: ارائه سبد مواد غذایی به خانواده های زندانیان، برگزاری کارگاه آموزش مهارت های زندگی، برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با صنعت فرش از اقداماتی بوده که انجمن طی یک ماه گذشته انجام داده است.

ابراهیم علیپور افزود: خانواده های زندانیان می بایست منتظر کمکهای محدود انجمن نباشند و از طریق شرکت در برنامه های آموزشی انجمن، فرصتهای اقتصادی جدیدی را پیش روی خود قرار داده تا برای همیشه از دریافت کمکهای انجمن رهایی یابند.