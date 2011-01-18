طرح جامع شیر و بازسازی واحدهای دامی در قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، اصغر حمزه ای عصر سه شنبه در همایش یک روزه مدیران عامل و روسای هیئت مدیره اتحادیه های دامداران استانهای سراسر کشور که در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: درآمد تولیدات استان درر بخشهای مختلف بالغ بر هزار میلیارد تومان است که 400 میلیارد تومان آن دربخش کشاورزی است بنابراین با تدوین برنامه راهبردی در صددیم به توسعه و شکوفایی این بخش کمک کنیم.

وی افزود: ارتقاء کمی و کیفی تولید در بخش دام وطیور از برنامه های مهم استان در این بخش است که تلاش کرده ایم با ورود تکنولوژی روز و نظام های مدیریتی به افزایش راندمان تولید و کاهش هزینه ها دست یابیم تا سود بهره برداران بیشتر شود.

معاون برنامه ریزی استانداری قزوین تصریح کرد: اتحادیه ها باید خود را به کارشناسان خبره مجهز کنند که خوشبختانه در استان قزوین60 کارشناس در این بخش مشغول به فعالیت شده اند اما همچنان تربیت جوانان کارشناس و متخصص در بخش دام وطیور احساس می شود.

حمزه ای خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز استان به کارشناس کشاورزی، راه اندازی هنرستان دامپروری در استان قزوین بسیار ضروری است تا بتوانیم نیروی متخصص در این بخش را تربیت و در واحدها استفاده کنیم.

وی بهره گیری از تکنولوژی جدید در نگهداری شیر را مهم ارزیابی کرد و از اتحادیه های دامداری خواست با پیگیری این موضوع نسبت به استفاده از تجهیزات مدرن برای کاهش هزینه ها در واحدهای دامی اقدام کنند.

حمزه ای تصریح کرد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مدیریت مصرف انرژی بسیار جدی و مهم است زیرا قبل از این قانون سوخت ارزان مارا وادار نکرده بود سمت استفاده از روشهای جدید و تکنولوژی روز حرکت کنیم و بدنبال کاهش هزینه ها باشیم اما امروز باید مدیریت انرژی در واحدها جدی گرفته شود تا هزینه ها مقرون به صرفه باشد.

وی نقش اتحادیه ها در توسعه بخش کشاورزی را مهم دانست و گفت: اگر دامداران به اتحادیه ها اعتماد کنند به موفقیت خواهند رسید زیرا این کار در استان اجرایی شده و نتیجه داده است.