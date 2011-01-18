میانگین سرعت تولید علم در ایران 11 برابر میانگین جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی باقرزاده ظهر سه شنبه در همایش اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص شوراهای آموزش و پرورش در سراسر کشور اظهار داشت: در سال 1388 حدود شش هزار و 800 جلسه با حضور 9 هزار عضو شورای آموزش و پرورش در سراسر کشور برگزار شد و 38 هزار مصوبه برای حل مسائل ومشکلات آموزش و پرورش به تصویب رسید.

وی افزود: درسال گذشته حدود دو هزار 280 کار گروه تخصصی در شوراهای آموزش و پرورش کشور تشکیل شد و بیش از 33 هزار مصوبه در این کار گروه‌ها به تصویب رسید.

معاون مشارکتهای مردمی و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش کشور بیان داشت: 31 هزار مصوبه از مصوبات کارگاه‌های تخصصی در شوراهای آموزش و پرورش کشور به مرحله اجرا رسیده است.

وی با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته حدود 58 درصد مصوبات شورای آموزش و پرورش در خصوص کیفیت آموزشی، مسائل تربیتی و تقویت ارکان پژوهش بوده است، تصریح کرد: این آمارها نوید بخش جهت‌گیری آموزش و پرورش کشور در زمینه نرم افزاری و رفع مشکلات است.

باقرزاده خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته 814 میلیون تومان از اجرای قانون شوراها عاید آموزش و پرورش شده و 714 هزار متر مربع فضای آموزشی در اختیار اداره‌های آموزش و پرورش قرار گرفته است.

توسعه مادی کشورها در گرو پیشرفتهای علمی آنهاست

معاون مشارکتهای مردمی و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش کشور با بیان اینکه هیچ کشوری بدون توجه کمی و کیفی به آموزش و پرورش مسیر توسعه را طی نمی‌کند، یادآور شد: براساس نظر سنجی یونسکو در سال 2005 میلادی علت پیشرفت 34 کشور نخست ثروتمند دنیا دستیابی به توسعه آموزش عمومی قبل از رسیدن به مولفه‌های توسعه‌های مادی بوده است.

میزان دسترسی کشورها به دانش روز مبنای توسعه سیاسی است

وی تاکید کرد: عمده ثروت کشورهای ثروتمند دنیا از فکر، اندیشه و نیروی انسانی تامین می شود، به گونه‌ای که 79 درصد ثروت دنیا در دست 20 درصد کشورهای دنیا می‌چرخد و 70 درصد این ثروت وابسته به منابع انسانی است.

باقرزاده افزود: پایه‌های اصلی توسعه سیاسی و برتری در قلمرو دیپلماسی دنیا براساس میزان دسترسی کشورها به دانش روز است.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در تولید علم رتبه 25 را در کشورهای دنیا به خود اختصاص داده است، بیان داشت: طبق آخرین گزارشها میانگین سرعت تولید علم در ایران 11 برابر میانگین آن در جهان است و ایران رتبه نخست را در این زمینه دارد.

ایران در حوزه‌های منحصر به فرد علوم جز 10 کشور برتر دنیاست

معاون مشارکتهای مردمی و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش کشور تصریح کرد: میانگین سرعت تولید علم در کشور دوم 2.4 میانگین آن در دنیا است که فاصله زیادی با ایران دارد و دلیل دشمنیهای کشورهای استعمارگر با ایران به واسطه شکوفایی و رشد علمی است.

وی تصریح کرد: ایران در تمامی حوزه‌های منحصر به فرد علوم جز 10 کشور برتر دنیاست و در علومی نظیر نانوفناوری، هوا فضا، علوم هسته‌ایی، رویان و سایر علوم جز قدرتهای نخست دنیا به شمار می رود.

باقر زاده ادامه داد: ایران در کسب افتخارات در حوزه المپیاد جهانی رتبه اول جهان اسلام، رتبه دوم منطقه و مقام پنج دنیا را دارد.