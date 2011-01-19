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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۸:۵۶

پیگیری پروژه های ویژه به صورت ویژه در استان زنجان

پیگیری پروژه های ویژه به صورت ویژه در استان زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان از تشکیل ستاد طرح های ویژه در استان زنجان خبر داد و گفت: این ستاد جهت پیگیری طرح ها و پروژه های مهم و اولویت دار تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه سه شنبه در نخستین جلسه طرح های ویژه با بیان اینکه پروژه های کلان به دلیل اهمیت آنها، سقف اعتبار و تأثیرگذاری آنها در روند توسعه استان باید به صورت ویژه پیگیری شوند اظهار داشت: این نوع پروژه ها نیاز به پیگیری مستمر و منسجم دارند تا هر چه زودتر و در زمان معین به نتیجه برسند.

رئوفی نژاد تصریح کرد: اگر روند پیگیری مستمر برای چنین پروژه هایی وجود داشته باشد و در کنار آن مدیران نیز خود را ملزم به ارائه گزارشات مستمر بدانند میتوان با کمترین مشکل و بیشترین بازده پروژه ها را به اتمام رساند.

وی با اشاره به عدم پیگیری جدی پروژه ها تا کنون، خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد پروژه های بزرگ و مهم برای مردم استان نیز همانند پروژه های معمولی انجام شوند قطعا ً دچار مشکلات و معضلات همان طرح ها می شویم.

استاندار زنجان اظهار داشت: اگر مشکلات به موقع حل نشود فرصتهای طلایی، سرعت انجام پروژه و اتمام آن از دست می رود و بسیاری از ظرفیت ها بلااستفاده می ماند.

رئوفی نژاد طرحهای ویژه را شامل طرح های عمرانی، اقتصادی (سرمایه گذاری)، فرهنگی و  اجتماعی عنوان کرد و گفت: پروژه های مهم تنها پروژه هایی با اعتبار زیاد نیست بلکه حساسیت و اهمیت پروژه برای مردم نیز از شاخص های انتخاب طرح های ویژه است.

وی ادامه داد: برخی پروژه ها ممکن است کوچک اما با حساسیت بالا همراه باشند و خود و نتایج حاصل از آن اهمیت ویژه ای برای مردم داشته باشد.

استاندار زنجان خاطر نشان کرد: در هر جلسه ستاد طرح های ویژه، تعداد حداقل 20 پروژه بررسی و تعدادی پروژه نیز برای پیگیری در جلسه بعدی مصوب می شود.

رئوفی نژاد یادآور شد: جلسات این ستاد با حضور معاونین استانداری و مدیران دستگاه های اجرایی و به ریاست استاندار تشکیل می شود.

کد مطلب 1235363

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