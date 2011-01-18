ضرورت مشارکت جدی خانواده زندانیان در برنامه های انجمن حمایت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمدعلی محمدی در نشست فصلی انجمن حمایت از زندانیان خرم آباد اظهار داشت: هدف اصلی شکل گیری انجمن حمایت از زندانیان، کمک و دستگیری از خانواده های زندانیان و خدمت به این قشر آسیب پذیر بوده است.

وی افزود: همه ساله و به منظور پشتیبانی از خانواده های زندانیان هزینه های قابل توجهی اختصاص داده می شود تا از این طریق علاوه بر اینکه مشکلات آنها مرتفع شود بستر سازی لازم برای استقلال مالی خانوادههای زندانیان صورت گیرد.

مدیرکل زندان های استان لرستان با اشاره به برگزاری کلاسهای حرفه آموزی در رشته های مختلف توسط انجمن حمایت از زندانیان، یادآور شد: کلاسهای آموزشی مختلفی توسط انجمن و با مشارکت برخی از مراکز آموزشی و دستگاههای اجرایی فعال در این حوزه برگزار می شود که مهمترین هدف آن ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است.

محمدی افزود: استقبال خانواده ها از این کلاسها و مشارکت در برنامه های اینچنینی موجب می شود که خانواده های زندانیان بدون صرف هیچ گونه هزینه ای در مناسب ترین آموزشها شرکت کنند.

وی ضمن دعوت از خانواده های زندانیان برای مشارکت جدی تر در برنامه های انجمن، خاطر نشان کرد: با توجه به محدودیتهای مالی و اعتباری انجمن های حمایت از زندانیان، طبیعی است که پشتیبانی طولانی مدت از خانواده های تحت پوشش با موانع جدی روبرو باشد.

مدیرکل زندانهای استان لرستان ادامه داد: با این اوصاف در صورتیکه خانواده های زندانیان در مسیر حرفه آموزی و سپس ایجاد اشتغالهای زود بازده گام بردارند می توانند بی نیاز از هر گونه حمایتی، خود به ایجاد درآمد برای خانواده اقدام کنند.