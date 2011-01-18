گیلان با منطقه آزاد انزلی در اقتصاد جهانی اوج می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی چابک عصر سه شنبه در نشست مشترک با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و با حضور اعضای شورای معاونین، مدیران این سازمان و معاون عمرانی استانداری، این منطقه را بخشی از اقتصاد و جامعه جهانی عنوان کرد.

وی با اعلام اینکه تمامی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی جهان منطقه آزاد انزلی را شناخته و بدنبال حضور دراین منطقه هستند، اظهار داشت: حضور منطقه آزاد بعنوان یک نهاد اقتصادی - تجاری با کارکردهای بین المللی علاوه بر افزودن مزیتی بزرگ بر مزایای متعدد گیلان باعث توجه بیشتر و منحصر بفرد دولتمردان نظام به استان گیلان شده و جاذبه بسیار ویژه ای برای جذب و حضور سرمایه گذاران خارجی در استان فراهم کرده است.



استاندار گیلان با تصریح اینکه منطقه آزاد انزلی به عنوان تنها منطقه آزاد حاشیه دریای خزر بدلیل قرارگرفتن در مهمترین نقطه از کریدور شمال جنوب که برغم کارشکنی های متعدد آمریکا مسیر تجاری قرن 21 خواهد بود و می تواند باعث اوج گیری استان و ایران در سطح منطقه شود، گفت: با توجه به اینکه ایرانیان در طول تاریخ خود کمتر با موهبتی چون دریا مأنوس بودند، با وجود منطقه آزاد انزلی می تواند از این موهبت بزرگ الهی نهایت بهره را برد چرا که تجربه موجود در نقاط توسعه یافته جهان موید این مهم است که عامل دریا نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه یا کشور داشته است.



وی همچنین با بیان اینکه در آینده نزدیک طی جلسه ای با حضور تمامی مدیران مرتبط با موضوعات منطقه آزاد انزلی، مدیر عامل و مدیران این منطقه مسائل و مشکلات مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع معضلات تصمیم گیری اجرایی می شود، افزود: علاوه براین براساس قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور تمامی ادارات استان باید در منطقه آزاد انزلی نماینده مستقر داشته باشند.



قهرمانی چابک حضور خود و معاون عمرانی استانداری را در منطقه آزاد و میان مدیران این منطقه را ناشی از علاقه و نگاه ویژه خود به مدیریت جدید منطقه آزاد انزلی دانست و بیان کرد: مدیران استان را برای برطرف کردن مشکلات و تسهیل مسائل منطقه آزاد انزلی بسیج خواهم کرد چرا که مدیران استان باید کاملا در خدمت منطقه آزاد انزلی باشند و جایگاه ویژه این منطقه را لحاظ کنند.