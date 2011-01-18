صادرکنندگان چرم و محصولات چرمی در اردبیل حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، صدیف بیگ زاده عصر سه شنبه در جلسه توسعه صادرات چرم استان اظهار داشت: در سال گذشته دولت برای رشد و توسعه صادرات چرم و محصولات چرمی نظیر کیف و کفش حمایتهای مستقیم تا سقف پنج درصد داشته است.

وی بازاریابی و تولید برنامه های تبلیغاتی مربوط به تجارت خارجی، برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور، حضور بنگاههای تولیدی و صادراتی در آن، مشارکت در اعزام هیئتهای تجاری و شناسایی بازارهای هدف، پذیرش هیئتهای تجاری به کشور و... را از جمله مساعدتها و حمایتهای دیگر دولت در این خصوص عنوان کرد.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان با اشاره به روند صعودی صادرات چرم کشور و استان در سالهای اخیر اضافه کرد: میزان صادرات محصولات چرم استان در سال قبل 5.8 میلیون دلار بوده که رقم مناسبی است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که بر اساس آخرین اطلاعات موجود در سال 1388 میزان صادرات کشور 136 میلیون دلار و عمدتا به کشورهای ایتالیا، ترکیه، پاکستان، هند و چین بوده است.

بیگ زاده با اشاره به اهمیت تجارت خارجی چرم در دنیا و سبد صادرات یاد آور شد: کشورهای ایتالیا، هنگ کنگ، برزیل، آرژانتین، آمریکا، چین، کره جنوبی و رومانی سهم چشمگیری از بازار 22 میلیارد دلاری چرم دارند و سهم تجارت ایران از صنعت چرم تنها در حدود نیم درصد است که با پتانسیلهای موجود ایران همخوانی ندارد.

وی خواستار توجه جدی به عوامل خارجی و داخلی تاثیر گذار بر پتانسیلهای صادراتی برای توسعه صنعت چرم در استان شد و ابراز داشت: استان اردبیل دارای منابع غنی و چشمگیر و مراتع خوب برای گسترش دامپروری به عنوان مجموعه فعالیتی است که تامین کننده ماده اولیه صنعت چرم سازی است.

این مسئول دارا بودن بیش از شش میلیون واحد دامی با تنوع دامی بالا، تشکلهای خصوصی دامداری و شرکتهای تعاونی ذیربط و اتحادیه های تخصصی در امر صادرات محصولات کشاورزی، کارخانجات و صنایع وابسته به دام همچون کشتارگاه صنعتی اردبیل با ظرفیت مناسب، مجتمع دامپروری و کشت و صنعت مغان و پارس، کارخانجات خوراک دام و ... را مزیتها و پتانسیلهای ویژه استان برای توسعه صنعت چرم برشمرد.

وی با تببین راهکارهای توسعه صادرات چرم متذکر شد: باید با ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای استفاده از تکنولوژیهای مدرن روز و تشویق برای نوسازی و بازسازی ماشین آلات با توانایی بالا برای تولید محصولات با قیمتهای مناسب و متناسب با در خواست بازارهای هدف صادراتی برنامه ریزی کنیم.

بیگ زاده ایجاد مراکز آموزشی و تحقیقاتی برای ارتقا سطح دانش نیروی انسانی، ایجاد زیر ساختهای مناسب از جمله حمل و نقل سریع محصولات اولیه، اصلاح ساختار نگهداری و توزیع مواد اولیه و ایجاد محدودیت در صدور مواد اولیه با اعمال تعرفه های موثر،‌ شرکت در نمایشگاههای خارجی و داخلی جهت بازار یابی و ... را از دیگر راهکارهای توسعه صادرات چرم استان دانست.