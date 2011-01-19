زیرخاکیهایی از جنس سیم برق!/ سکه های تقلبی سراب پولدار شدن

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، آرزوی یک شبه پولدار شدن و رسیدن به گنجی که در کتابها از آن یاد می شود طمع را بر می انگیزد تا روایت آدمهایی را رقم بزند که پولهایشان را پای سکه های تقلبی به باد دادند.

انتشار خبر کشف سکه های تقلبی در شهرستان ازنا و الیگودرز دیگر به خبر روزمره سایت های خبری تبدیل شده است ولی این موضوع به ذهن متبادر می شود که چرا با وجود اینکه هر روز بر شمار مالباختگان در این روایت تلخ افزوده می شود ولی هنوز کسانی هستند که بدون عبرت گرفتن از دیگران پای در این راه بی سرانجام می گذارند.

روایتی از مشتاقان گنج تا ساده لوحان مالباخته!

همین چند ماه پیش بود که یکی از مالباختگان در گفتگو با خبرنگار مهر در محوطه نیروی انتظامی شهرستان الیگودرز از کلاه گشادی که سرش رفته بود می نالید و می گفت که پشت دستش را داغ کرده که دیگر دنبال عتیقه و سکه و این جور چیزها نباشد.

از یکی از استانهای هم مرز لرستان به الیگودرز آمده بود تا معامله ای انجام دهد که زندگی اش را از این رو به آن رو کند! خودش می گفت اول سکه های واقعی را به او نشان داده اند و وقتی اطمینانش را جلب کرده اند سرش را کلاه گذاشته اند.

مستاصل بود و به خاطر پول میلیونی که از دستش رفته بود حسرت و افسوس می خورد. از روز حادثه برای پلیس تعریف می کرد و اینکه چگونه در بیابانی در خارج شهر پولهایش را گرفته اند و صدها سکه تقلبی تحویلش داده اند.

از کلاهبرداران نه ردی داشت و نه نشانی، فقط شماره ای بود که آن هم دردی دوا نمی کرد...وضعیت کنونی او حاصل ساده لوحی بود که به خرج داده بود و حال جز حسرت و فغان چیزی برایش به جای نمانده است.

اینجا خبری از زیرخاکی نیست!

روایت نقل شده یک داستان معمولی از یک کلاهبردای معمولی نیست. این روایتی تکراری است که هر روز مشتاقان گنج را به سوی خود فرامی خواند و شمار مالبختگان در این مسیر را افزایش می دهد.

تعداد دیگری از مالبختگان نیز کسانی هستند که برای تکمیل کلکسیون اشیاء عتیقه خود به این سفر آمده اند. آنها جای سکه های هخامنشی و صفوی را در کلکسیون عتیقه جات خود خالی می بینند و حال شنیده اند که می توانند اینجا آن را تکمیل کنند ولی "ای دل غافل" که اینجا تنها سکه های تقلبی جولان می دهند و خبری از زیرخاکی نیست.

شرح حال هر کدام از افرادی که در این مسیر پول و مال خود را از دست داده اند انگار درسی نیست که عبرت شود و ما دیگر شاهد هیچ حسرت و فغانی در مسیر جستجوی سکه های تاریخی در وادی سکه های تقلبی نباشیم!

مشکل سکه های تقلبی در استان لرستان به ویژه شهرستان ازنا و الیگودرز شاید محدود به این نقطه جغرافیایی نباشد. در میان مالباختگان می توان نام هایی را دید که به دنبال گنج از قم، تبریز، ارومیه، اصفهان، کرمانشاه و تهران و ...هر نقطه ایران که تصور کنی به مرز لرستان و اصفهان در شهرستان الیگودرز آمده اند تا در این معامله نابرابر پولهایشان را ببازند و حال با عنوان "مالباخته" باید به دنبال پول از دست رفته شان بدوند.

این در حالیست که گفته می شود فروشندگان سکه های تقلبی سکه های خود را با سیم برق و برنج ساخته اند و آنها را به شاهان تاریخ از هخامنشی گرفته تا شاه عباس صفوی و صدر اسلام و ... نسبت می دهند.

کشف 46 هزار سکه تقلبی در شهرستان ازنا

به هر روی به نظر می رسد یکی از عواملی که تعداد مالباختگان را در این زمینه افزایش داده است عدم اطلاع رسانی کافی در این بخش است که این امر رسالت خبرنگاران و رسانه ها را سنگین تر می کند.

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگاران از کشف 46 هزار و 681 سکه و عتیقه بدلی در 9 ماهه نخست سالجاری در سطح این شهرستان خبر داد.

سرهنگ غلام علی جودکی در این رابطه با اشاره به روند کشف سکه های تقلبی و مالباختگان در این زمینه، گفت: ماموران آگاهی شهرستان ازنا از ابتدای امسال در راستای مقابله با تهیه و توزیع کنندگان سکه و عتیقه های بدلی و ارتقا امنیت اجتماعی، با هماهنگی مقام قضایی توانستند 25 نفر کلاهبردار را دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: همچنین در مدت زمان یاد شده 20 عدد مجسمه بدل و تقلبی نیز کشف و ضبط و 45 فقره پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد.

813 میلیون تومان کلاهبرداری در 9 ماه!

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا استان لرستان با اشاره به سودجویی کلاهبرداران در این زمینه، خاطر نشان کرد: جمع مبالغ کلاهبرداری شده در 9 ماه نخست سالجاری در این زمینه بیش از 813 میلیون تومان بوده است.

سرهنگ جودکی یادآور شد: افراد سود جو با ارسال پیامک به مالباختگان مبنی بر اینکه فردی چوپان هستند و تعدادی سکه پیدا کرده و توانایی فروش آنها را ندارند آنان را به روستاهای اطراف شهرستان کشانده و با دادن یک سکه معمولی با قیمت پایین، از خریداران کلاهبرداری می کردند.

وی تصریح کرد: کلاهبرداری و کیف قاپی از جمله جرائمی هستند که احساس نا امنی را در جامعه ترویج داده و سبب تزلزل امنیت اجتماعی و موجب بحران روحی مردم نسبت به محیط پیرامون می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا استان لرستان به شهروندان توصیه کرد در صورت هر گونه معامله، حتما از افراد مجرب کمک گرفته و حداقل یکنفر همراه خود داشته باشند و موارد مشکوک را به پلیس گزارش دهند تا گرفتار افراد سود جو نشوند.

مالباخته ای که 38 میلیون برای سکه های تقلبی پرداخت!

این سخنان سرهنگ جودکی در حالی مطرح می شود که در یک ماه اخیر همچنین دو هزار و 865 سکه تقلبی در شهرستان الیگودرز استان لرستان نیز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز لرستان در این رابطه در سخنانی از دستگیری دو نفر کلاهبردار حرفه ای و کشف دو هزار و 865 سکه تقلبی در سطح شهرستان خبر داد.

سرهنگ لیریایی ادامه داد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی الیگودرز لرستان، در پی مراجعه یکنفر اهل و ساکن شهرستان ارومیه مبنی بر اینکه شخصی ناشناس مبلغ پنج میلیون تومان بابت سکه های تقلبی از وی، کلاهبرداری کرده بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شدند.

وی افزود: ماموران با کار تحقیقاتی و راهنمایی مالباخته توانستند ضمن دستگیری کلاهبردار، از وی تعداد یک هزار و 200 سکه تقلبی نیز کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز لرستان به دیگر موارد اخیر در این زمینه اشاره کرد و گفت: ماموران آگاهی الیگودرز، در یک عملیات ضربتی دیگر توانستند یکنفر که دارای سوابق کلاهبرداری بوده را دستگیر کنند که این فرد در تحقیقات اولیه به دو فقره کلاهبرداری در تاریخ 15 آبان ماه به مبلغ 38 میلیون و پانصد هزار تومان معترف شد.

سرهنگ لیریایی خاطر نشان کرد: در این رابطه تعداد یک هزار و 650 قطعه سکه تقلبی و مبلغ پنج میلیون و 250 هزار تومان وجه نقد، سه دستگاه ریسیور و دیش و مقدار 3.5 گرم تریاک کشف و ضبط شد.

وی یادآور شد: متهمان یاد شده به یگان انتظامی انتقال و پس از تشکیل پرونده، راهی مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز لرستان با تاکید بر هوشیاری مردم در مواجهه با سودجویان سکه های تقلبی خواستار فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در این زمینه از سوی رسانه ها شد.

به هر حال روایت سکه های تقلبی و پولهای واقعی روایت تلخی است از کسانی که میلیونها تومان پول را بابت سکه هایی می پردازند که یک ریال هم ارزش ندارند و اینگونه داستان ساده لوحی افرادی رقم می خورد که به دنبال یافتن گنج سر از ناکجا آباد درآورده اند.