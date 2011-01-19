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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۸:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آخرین وضعیت لایحه حمایت از خانواده/ مالیات بر مهریه در آستانه حذف

آخرین وضعیت لایحه حمایت از خانواده/ مالیات بر مهریه در آستانه حذف

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اعلام اینکه کمیسیون قضائی مجلس عصر امروز در مورد سه ماده باقیمانده لایحه حمایت از خانواده تصمیم گیری می کند گفت: نظر اعضای کمیسیون در مورد مالیات بر مهریه، حذف این ماده از این لایحه است.

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حمایت از خانواده گفت: 50 ماده از این لایحه تصویب شده اما کمیسیون قضائی مجلس عصر امروز (سه شنبه) در مورد سه ماده باقیمانده که با موافقتها و مخالفتهای متعدد همراه بود پس از ماهها بررسی و مطالعه تصمیم گیری می کند.

وی افزود: نظر اعضای کمیسیون قضائی در مورد مالیات بر مهریه، حذف این ماده از لایحه حمایت از خانواده است که نتیجه نهایی آن تا چند روز آینده مشخص می شود.
 
معاون وزیر دادگستری در مورد بررسی ماده 23 مبنی بر ازدواج مجدد آقایان گفت: این ماده همچنان مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون و کارشناسان قرار دارد.
 
میرکوهی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به ماده 22 لایحه حمایت از خانواده مبنی بر اجباری بودن ثبت ازدواج موقت و صیغه گفت: اعضای کمیسیون قضائی پس از مطالعه و بررسی پیشنهاد کردند که ثبت ازدواج موقت در دفترخانه ها در صورت موافقت زوجین و یا در صورت باردار شدن زوجه الزامی شود و در غیر این صورت الزامی برای ثبت ازدواج مجدد لحاظ نشود که مواد الزام ثبت ازدواج موقت پس از تصویب به صحن علنی ارجاع می شود.
 
وی افزود: مواردی مانند حقوق اطفال و زن به این لایحه افزوده می شود و احتمالا تا هفته آینده برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس می رود.
 
معاون وزیر دادگستری از تصویب 900 ماده از قانون تجارت در کمیسیون قضائی مجلس خبر داد و افزود: این لایحه مربوط به اصل 85 بوده و بعد از تصویب به شورای نگهبان می رود.
 
کد مطلب 1235384

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