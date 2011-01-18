شهرداری قم نباید به پارکینگ رودخانه نگاه اقتصادی داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ غلامزاده در نوزدهمین جلسه شورای ترافیک استان قم که به منظور صدور مجوز برقراری خط اتوبوسرانی برای مراکز بخشها، ارزیابی پارکینگ و معابر بستر رودخانه و .. با حضور اعضای شورای ترافیک استان تشکیل شد، در خصوص آماده سازی بستر رودخانه برای پارکینگ، مسیرهای خط ویژه اتوبوس و خطوط عبوری اظهار داشت: مسیر رودخانه در مقطع کنونی گره گشای پارکینگ و ترافیک شهر است و شهرداری نباید به این مسیر و پارکینگهای آماده شده، نگاه اقتصادی و درآمدزا داشته باشد.
وی ساماندهی کل مسیر رودخانه از پارک سوار شمالی تا انتهای پارک سوار جنوبی در آینده نزدیک را خواستار شد و افزود: در حال حاضر مسیر حد فاصل پل شهید مصطفی خمینی تا پل علیخانی با نصب حفاظ و بلوک برای پارکینگ خودروها، خط ویژه اتوبوس و خط عبور خودروها پیش بینی شده است.
رئیس شورای ترافیک استان با اشاره به افزایش استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی از زمان اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها، از برقراری سرویس اتوبوسرانی از مبدا شهر قم به مراکز بخشهای استان خبر داد و گفت: این سرویسها با هماهنگی شرکت واحد اتوبوسرانی و پلیس راه، بین شهر قم و مراکز بخشهای استان برقرار خواهد شد و روستاهای واقع در مسیر نیز از این سرویسهای حمل و نقل بهرهمند خواهند شد.
در این جلسه بررسی طرح بلوار جمهوری در محل تقاطع با خیابانهای شهیدان محمودنژاد، عطاران، 30 متری قائم و میدان سپاه ادامه یافت و جهت انجام اصلاحاتی به جلسه آتی موکول گردید.
قم - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری قم پارکینگ داخل رودخانه قم را گرهگشای ترافیک شهر عنوان کرد و گفت: شهرداری نباید به این پارکینگ نگاه اقتصادی و درآمدزا داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ غلامزاده در نوزدهمین جلسه شورای ترافیک استان قم که به منظور صدور مجوز برقراری خط اتوبوسرانی برای مراکز بخشها، ارزیابی پارکینگ و معابر بستر رودخانه و .. با حضور اعضای شورای ترافیک استان تشکیل شد، در خصوص آماده سازی بستر رودخانه برای پارکینگ، مسیرهای خط ویژه اتوبوس و خطوط عبوری اظهار داشت: مسیر رودخانه در مقطع کنونی گره گشای پارکینگ و ترافیک شهر است و شهرداری نباید به این مسیر و پارکینگهای آماده شده، نگاه اقتصادی و درآمدزا داشته باشد.
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